Свел счеты с ней, а потом с собой: убийцей женщины в Красногорске оказался стриптизер

Дарья Орлова

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Кто убил женщину и расфасовал по чемоданам в Красногорске

Убийцей женщины в Красногорске оказался стриптизер, он свел счеты с жизнью

Расчлененное тело женщины нашли в двух чемоданах в Красногорске. По данным источника 5-tv.ru, жертвой оказалась девушка по имени Эльмира. Она погибла от рук своего сожителя — стриптизера, приезжего из Астраханской области, Сергея. По данным правоохранителей, избавившись от тела, убийца свел счеты с жизнью.

Как сообщили в областном ГСУ СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Следователи установили, что утром 18 марта возле жилого дома были обнаружены два чемодана с фрагментами тела женщины.

«Следователем территориального следственного отдела возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летней местной жительницы (часть 1 статьи 105 УК РФ)… По данным следствия, 18 марта текущего года в городе Красногорске рядом с домом обнаружены два чемодана, в которых находились фрагменты тела женщины», — сказано в сообщении.

По предварительной версии, преступление произошло в квартире, где жила погибшая. После убийства ее сожитель вынес чемоданы на улицу и оставил их в мусорном контейнере у дома.

На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Специалистам предстоит восстановить полную картину произошедшего, установить мотив преступления и все обстоятельства, которые предшествовали трагедии.

