Москвичам с помощью SMS объяснили причины ограничения мобильного интернета

|
Лилия Килячкова
Абонентам сейчас остаются доступными сайты и сервисы из «белого списка».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москвичи стали получать SMS-сообщения об ограничении мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости.

В столице вторую неделю наблюдаются проблемы в работе мобильного интернета, в особенности в центральных районах Москвы.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении, которое получил абонент мобильного оператора МТС.

Кроме того, аналогичное предупреждение получили абоненты «Билайна».

В рассылке отмечается, что можно пользоваться интернет-ресурсами из «белого списка» Минцифры России, которые доступны даже при ограничениях интернета. В перечень ресурсов входят социальная сеть «ВКонтакте», национальный мессенджер MAX, портал «Госуслуги», сайты государственных органов и другие.

Также в Роскомнадзоре заявили, что мессенджер Telegram по-прежнему не исполняет российское законодательство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на фоне перебоев с мобильным интернетом жители столицы бросились закупаться альтернативными средствами связи и навигации. Продажи пейджеров выросли на 73%, а автодорожных карт — в 2,7 раза. При этом карты России, мира и учебные атласы спросом не пользовались — их продажи даже сократились. Настенные карты столицы прибавили скромный 1%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
83.13
1.22 94.67
1.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

