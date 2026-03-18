Поссорилась со стриптизером: что известно об убийстве женщины в Красногорске

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Части ее тела обнаружили в чемоданах, брошенных в мусорный контейнер.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Расчленивший сожительницу в Красногорске мужчина попал на камеры видеонаблюдения

Подозреваемый в убийстве 35-летней женщины в Красногорске попал на камеры видеонаблюдения. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.

На записи видно, как мужчина выкатил на улицу из подъезда два чемодана с расчлененным телом внутри. Все произошло 18 марта, когда злоумышленник поссорился с сожительницей по имени Эльмира Т., после чего убил ее и расчленил. Затем он сам свел счеты с жизнью. Части тела жертвы были расфасованы по двум чемоданам и выкинуты в мусорный контейнер неподалеку от дома.

По информации ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, 31-летний убийца был в состоянии наркотического опьянения в момент совершения преступления. Причиной жестокой расправы стал бытовой конфликт.

По данным 5-tv.ru, подозреваемого зовут Сергей В. — он родом из Астраханской области, работает стриптизером. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты в данный момент работают на месте происшествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
83.13
1.22 94.67
1.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

