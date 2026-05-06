Опасные паузы в речи: как обычное «хм» может говорить о деменции

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 18 0

Незначительные изменения в манере ведения диалога и запинки становятся первыми сигналами когнитивного упадка.

Ранние признаки деменции

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: замедление темпа речи являются ранними признаками развития деменции

Ученые обнаружили, что частое использование слов-паразитов и замедление темпа речи являются ранними признаками развития деменции. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи подчеркивают, что такие нюансы, как использование «э-э», «хм» или «а-а» для заполнения пауз, могут указывать на начало деменции. Доктор Тим Бинленд из Общества Альцгеймера пояснил, что человеческая речь — это сложнейший процесс, требующий слаженной работы различных зон мозга.

Когда мозг начинает терять способность эффективно управлять этими сетями, возникают трудности с поиском нужных слов. По его словам, старение мозга можно сравнить с сужением оживленной магистрали: информация все еще проходит, но делает это значительно медленнее. Это заставляет человека чаще запинаться и использовать слова-паразиты, пока он пытается вспомнить подходящую фразу.

Специалисты из Университета Торонто подтвердили эту теорию, проведя эксперимент с участием 125 взрослых в возрасте от 18 до 85 лет. Участники должны были описывать изображения, игнорируя отвлекающие факторы. Выяснилось, что скорость речи и отсутствие долгих пауз напрямую коррелируют с общим здоровьем мозга.

Консультант-нейрорадиолог Эмер Максуини добавила, что в случае развивающегося заболевания запинки становятся не случайными, а превращаются в очевидную закономерность. Кроме того, тревожным маркером считается упрощение грамматики: больные начинают избегать союзов «потому что» или «хотя», заменяя сложные конструкции короткими рублеными предложениями. Например, вместо объяснения причины через связку, человек просто скажет две независимые фразы: «Я остался дома. Я устал».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Яйца под кран: какие продукты надо обязательно мыть
22:45
Не успели спасти: женщина утонула на глазах дочери из-за ошибки диспетчера
22:38
Может стать недвижимостью: когда теплицу на даче нужно регистрировать
22:33
Лучше остаться дома: синоптики рассказали о погоде в Москве на вечер 6 мая
22:30
Опасные паузы в речи: как обычное «хм» может говорить о деменции
22:24
Трамп заявил о якобы согласии Ирана на отказ от ядерного оружия

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Нейросетевые фрукты сделали хит: Jony с песней «Камин» обошел Тейлор Свифт
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео