Истребитель США вывел из строя иранский танкер в Оманском заливе
Изначально американские военные вели наблюдение за судном, после чего сделали несколько предупреждений.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Philip Reynaers
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы США произвели несколько выстрелов по иранскому судну Hasna в Оманском заливе. Об этом 6 мая сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
Американские силы неоднократно предупреждали танкер о нарушении блокады. После того как экипаж проигнорировал требования, истребитель F/A-18 Super Hornet, взлетевший с авианосца USS Abraham Lincoln, произвел несколько выстрелов из 20-мм пушки, обезвредив рулевой отсек судна. Танкер шел в иранский порт без груза.
Ранее, 5 мая, портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп может возобновить военную операцию против Ирана уже на этой неделе.
Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что операция «Эпическая ярость» завершена, и теперь Вашингтон с Тегераном будут рассматривать возможные пути урегулирования. Он также подчеркнул, что для развития мирной ядерной энергетики Ирану нет необходимости обогащать уран.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп охладил ожидания относительно скорого начала прямого мирного диалога с Ираном. В беседе с журналистом The New York Post он заявил, что момент для подписания документа пока не наступил, хотя в будущем такие переговоры возможны.
Разговор с корреспондентом состоялся вскоре после публикации Трампа в соцсети Truth Social, где глава Белого дома пообещал лично вылететь в Пакистан ради заключения мира, одновременно выдвинув жесткий ультиматум. Американский лидер пригрозил, что в случае отказа Ирана от условий США бомбардировки возобновятся с еще большей интенсивностью.
При этом Трамп уточнил, что в случае согласия Тегерана «высокоэффективная блокада» обеспечит свободу судоходства в Ормузском проливе для всех стран, включая саму Исламскую Республику.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 6 мая
- «Слишком далеко»: Трамп охарактеризовал переговоры с Ираном
- 6 мая
- «Свободу» остановили: почему США поставили на паузу очередную операцию в Ормузском проливе
- 6 мая
- Разрушенной статуе Христа в Ливане посвятили художественную работу в центре Тегерана
- 6 мая
- В иранских городах Бендер-Аббас и Бушер раздались звуки взрывов
- 6 мая
- Рубио заявил о завершении операции США «Эпическая ярость» в Иране
- 6 мая
- Трамп заявил о личном участии в телефонных переговорах с Ираном
- 5 мая
- Иран ввел новую систему прохода судов через Ормузский пролив
- 5 мая
- «Фейки»: Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Ирана и рост цен на нефть
- 4 мая
- «Сотру с лица земли»: Трамп пообещал уничтожить Иран за удары по кораблям
- 4 мая
- Иранские военные заявили об атаке на корабль США в районе Ормузского пролива
Читайте также
59%
Нашли ошибку?