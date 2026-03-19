Футболист Смолов признал вину по делу о драке в кафе в центре Москвы

Футболист Федор Смолов признал вину по делу о драке в московском кафе и выплатил потерпевшему один миллион рублей. Об этом сообщила адвокат спортсмена Варвара Кнутова.

«Обвинение утверждено Прокуратурой города Москвы по части 1 статьи 112 УК РФ, это означает, что без отягчающих обстоятельств, Федор Смолов признал вину и полностью раскаялся, возместил вред здоровью в размере одного миллиона рублей», — пояснила адвокат.

Также уточняется, что защита Смолова будет подавать ходатайство в соответствии об освобождении от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа.

Инцидент, положивший начало нынешним разбирательствам, произошел в Москве, на Никитской улице, 28 мая. Смолов, как утверждают очевидцы, зашел в кафе вместе с друзьями.

Позже у футболиста завязался конфликт с двумя другими посетителями заведения. По словам свидетелей, словесная перепалка закончилась тем, что форвард неожиданно ударил одного из оппонентов.

Ключевой момент — видеозапись происшествия, позже попавшая в интернет. На кадрах видно: футболист уже собирается уйти, разворачивается к выходу, но вдруг резко возвращается и наносит удар мужчине. Врачи позже зафиксировали у потерпевшего серьезные травмы: перелом нижней челюсти и повреждение глазницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уголовное дело Федора Смолова будет передано в суд. Медицинская экспертиза подтвердила, что травмы потерпевшего, полученные в результате драки, квалифицируются как вред здоровью средней тяжести.

