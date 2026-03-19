Футболист Смолов признал вину по делу о драке в кафе в центре Москвы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Спортсмен выплатил потерпевшему компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Футболист Смолов признал вину по делу о драке в кафе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Футболист Федор Смолов признал вину по делу о драке в московском кафе и выплатил потерпевшему один миллион рублей. Об этом сообщила адвокат спортсмена Варвара Кнутова.

«Обвинение утверждено Прокуратурой города Москвы по части 1 статьи 112 УК РФ, это означает, что без отягчающих обстоятельств, Федор Смолов признал вину и полностью раскаялся, возместил вред здоровью в размере одного миллиона рублей», — пояснила адвокат.

Также уточняется, что защита Смолова будет подавать ходатайство в соответствии об освобождении от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа.

Инцидент, положивший начало нынешним разбирательствам, произошел в Москве, на Никитской улице, 28 мая. Смолов, как утверждают очевидцы, зашел в кафе вместе с друзьями.

Позже у футболиста завязался конфликт с двумя другими посетителями заведения. По словам свидетелей, словесная перепалка закончилась тем, что форвард неожиданно ударил одного из оппонентов.

Ключевой момент — видеозапись происшествия, позже попавшая в интернет. На кадрах видно: футболист уже собирается уйти, разворачивается к выходу, но вдруг резко возвращается и наносит удар мужчине. Врачи позже зафиксировали у потерпевшего серьезные травмы: перелом нижней челюсти и повреждение глазницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уголовное дело Федора Смолова будет передано в суд. Медицинская экспертиза подтвердила, что травмы потерпевшего, полученные в результате драки, квалифицируются как вред здоровью средней тяжести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
83.13
1.22 94.67
1.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:30
«Билет в один конец»: история российского археолога Бутягина, которого Польша хочет передать Украине
2:21
Сотни солдат ВСУ пропали в «черной дыре» в Харьковской области
2:15
Пезешкиан: атаки на энергетику Ирана грозят миру неконтролируемыми последствиями
2:00
«Врагу не будет пощады»: Тегеран провожает погибших лидеров и заявляет о готовности к сопротивлению
1:52
Исторический максимум: госдолг США рекордно вырос
1:48
Студентка-киллер отказалась признать вину за попытку убить пенсионерку молотком

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Суд назначил экспертизу по делу о разделе имущества Елены и Романа Товстик
Накроет ударной волной: на Землю надвигается мощнейшая магнитная буря
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео