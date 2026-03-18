Дело футболиста Смолова о драке в московском кафе передадут в суд

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Спортсмен обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Уголовное дело против Федора Смолова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Уголовное дело футболиста Федора Смолова о драке в московском кафе будет передано в суд. Об этом сообщила столичная прокуратура в канале в мессенджере MAX.

«В прокуратуре Москвы утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя столицы. Он обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). <…> Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.

Медицинская экспертиза подтвердила, что травмы потерпевшего, полученные в результате драки, квалифицируются как вред здоровью средней тяжести.

Инцидент, положивший начало нынешним разбирательствам, произошел в Москве, на Никитской улице, 28 мая. Смолов, как утверждают очевидцы, зашел в кафе вместе с друзьями.

Позже у футболиста завязался конфликт с двумя другими посетителями заведения. По словам свидетелей, словесная перепалка закончилась тем, что форвард неожиданно ударил одного из оппонентов.

Ключевой момент — видеозапись происшествия, позже попавшая в интернет. На кадрах видно: футболист уже собирается уйти, разворачивается к выходу, но вдруг резко возвращается и наносит удар мужчине. Врачи позже зафиксировали у потерпевшего серьезные травмы: перелом нижней челюсти и повреждение глазницы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Смолов частично признал вину в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в кафе в Москве.

Последние новости

20:29
Самое долгое патриаршество в истории церкви: в Грузии прощаются с католикосом
20:27
И. о. зампреда правительства Забайкалья ушел в отставку после смертельного ДТП
20:16
Остался при своем: почему суд не взыскал 12 миллионов рублей с Киркорова
19:58
Пасынок Стаса Намина заявил о раздвоении личности: «Боюсь, что перестану быть собой»
19:54
В центре Москвы на Охотном ряду произошел пожар
19:46
Зверское убийство женщины в Японии раскрыли спустя четверть века

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля: кому и сколько добавят
Накроет ударной волной: на Землю надвигается мощнейшая магнитная буря
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео