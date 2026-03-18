Дело футболиста Смолова о драке в московском кафе передадут в суд

Уголовное дело футболиста Федора Смолова о драке в московском кафе будет передано в суд. Об этом сообщила столичная прокуратура в канале в мессенджере MAX.

«В прокуратуре Москвы утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя столицы. Он обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). <…> Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.

Медицинская экспертиза подтвердила, что травмы потерпевшего, полученные в результате драки, квалифицируются как вред здоровью средней тяжести.

Инцидент, положивший начало нынешним разбирательствам, произошел в Москве, на Никитской улице, 28 мая. Смолов, как утверждают очевидцы, зашел в кафе вместе с друзьями.

Позже у футболиста завязался конфликт с двумя другими посетителями заведения. По словам свидетелей, словесная перепалка закончилась тем, что форвард неожиданно ударил одного из оппонентов.

Ключевой момент — видеозапись происшествия, позже попавшая в интернет. На кадрах видно: футболист уже собирается уйти, разворачивается к выходу, но вдруг резко возвращается и наносит удар мужчине. Врачи позже зафиксировали у потерпевшего серьезные травмы: перелом нижней челюсти и повреждение глазницы.

