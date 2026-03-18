Контроль как за оружием: как избавиться от питбайкеров на дорогах

Антон Шапарин, НАС: бороться с питбайками нужно через жесткий контроль

Решить проблему появления питбайкеров на дорогах общего пользования помогут конфискация техники и введение уголовной ответственности за их продажу. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Он отметил, что различные инициативы по предотвращению ситуации рассматриваются в стране на разных уровнях. Однако, по его словам, меры не будут работать без жесткого регулирования.

«В любом поселке, в любом городе дети уже начали рассекать на этой технике на дорогах общего пользования. Единственный способ остановить эту вакханалию — конфискация питбайков, криминализация их продажи, криминализация их передачи, возможно, сроки родителям», - заявил эксперт.

Шапарин подчеркнул, что продажу этой техники нужно регулировать так же строго, как и реализацию автомата Калашникова или любого огнестрельного оружия гражданскому населению.

Вице-президент НАС также раскритиковал обсуждаемый сегодня запрет продажи топлива несовершеннолетним. Он добавил, что это никак не поможет решить вопрос из-за отсутствия контроля за возрастом на заправках самообслуживания.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал снизить скорость электросамокатов, а также повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом писал 5-tv.ru.

