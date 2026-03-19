«Нас лишили дохода»: фермеры Новосибирской области протестуют против уничтожения скота

В Новосибирской области, где идет забой домашнего скота из-за вспышек острого инфекционного заболевания, сегодня начала работу большая комиссия Россельхознадзора. Чиновники из Москвы появились в регионе абсолютно не случайно, ведь большинство местных жителей начали писать жалобы, не понимая, что происходит. Почему по требованию властей они должны избавляться вроде как от здоровых животных. В деталях дела разбиралась корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

— «Каждая из них нас кормит, мы не сможем просто, если каждую из них начнут вывозить и усыплять».

Фермеры Новосибирской области лишаются скота из-за вспышки пастереллеза и бешенства. В регионе — режим ЧС. Села на карантине, на въезде установлены блокпосты и дежурит полиция. Животных изымают специальные комиссии.

— «Четвертого ноль-третьего губернатор подписал приказ распоряжения об изъятии скота»

— «На основании?»

— «На основании вот этого распоряжения, что это очаг, в очаге изымают скота».

Пять очагов пастереллеза и 42 — бешенства. Коров и свиней сначала усыпляют, а туши, судя по этим кадрам, сжигают. В селе Козиха это называют массовым убоем. Люди говорят, что им нисчего не объясняют.

«Никаких врачей, никто кровь не брал. У кого коровы, у кого быки, у кого свиньи, сказали, что всех сожгут», — возмущается житель села Козиха Андрей Былеев.

«Наша скотина проходила все необходимые прививки, анализы в соответствии с графиком, то есть все животные привиты. В связи с тем, что введен карантин, люди сейчас лишились дохода, они не могут продать ту продукцию, которую они производят в селе», — рассказывает житель села Козиха Михаил Выбызов.

Инфекция — в 10 регионах: Новосибирская, Омская, Томская, Свердловская, Самарская, Пензенская области. Болезнь начала распростроняться с конца года.

«Зима была снежная. У животных диких корма меньше стало. Они стали выходить к населенным пунктам, ну там, соответственно, контактировать с домашним скотом. Ну, соответственно, это могло таким образом перенестись», — объясняет доктор экономических наук Леонид Холод.

Пастереллез — бактериальная инфекция крупного рогатого скота, для человека безопасна. При вспышке вводят карантин, животных лечат или вакцинируют. Но иногда стада приходится уничтожать.

«Скот может уничтожаться при угрозе эпидемии особо опасных инфекций, общих для человека и животных. Но, скажем, практика последних лет все-таки подразумевает какие-то карантинные, лечебные мероприятия, потому что, на самом деле, это тотальное уничтожение восприимчивого поголовья наносит большой ущерб для сельского хозяйства», — заметил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Вспышка инфекции — одна из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. Следственный комитет уже начал проверку действий новосибирского Минсельхоза после массовых жалоб фермеров. По поручению заместителя председателя Правительства Дмитрия Патрушева в регион вылетела рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора, чтобы оценить ситуацию.

«Рабочая группа сегодня занималась тем, чтобы понять, почему возникли какие-то недопонимания у людей, почему какие-то острые вопросы, связанные с тем, что вообще не должно быть. Но мы забываем о том, что заболевание мутирует сейчас. То же самое с бактериальными вещами. Поэтому вот то, что с пастереллезом связано, мы в мерах предосторожности вынуждены действовать более активно», — говорит руководитель федеральной службы по ветеренарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

Болезнь мутирует, поэтому меры пришлось ужесточить, заявила комиссия Россельхознадзора по итогам проверки. Среди главных причин называют нелегальные перевозки скота без документов и огромное количество неучтенных животных в личных подсобных хозяйствах. В целом ситуация в регионе под контролем. Но если болезнь пойдет дальше — убытки бизнеса неизбежны. Казахстан и Белоруссия уже ограничили поставки мяса из проблемных регионов.

