Сотни солдат ВСУ пропали в «черной дыре» в Харьковской области

Одна из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла значительные потери возле населенного пункта Зыбино в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника, речь может идти о появлении на указанной территории «черной дыры». Он также добавил, что здесь исчезли сотни военных из 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Анализ объявлений о поиске пропавших без вести показал, что оттуда не вернулись с задач сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ», - добавил источник.

Кроме того, стало известно о ликвидации украинских боевиков в районе соседнего села Волчанские Хутора. В ВСУ считают, что это «стратегически важный» пункт и туда каждый день отправляются десятки мобилизованных.

Ранее 5-tv.ru писал, что в тыловых районах на территории Украины местный спецназ стал подвергаться атакам со стороны банд дезертиров, которые мстят за установленные заградительные отряды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.