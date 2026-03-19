«Незаметно и счастливо»: Сергей Жигунов о браке с Викторией Воробжит
Недавно семейная пара отметила годовщину свадьбы.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сергей Жигунов сообщил, что счастлив в браке с Викторией Воробжит
Актер и кинорежиссер Сергей Жигунов подвел итоги пяти лет совместной жизни с журналисткой Викторией Ворожбит. О своем семейном счастье он рассказал изданию порталу 7Дней.ru.
Заслуженный артист России отметил, что первая брачная «пятилетка» пролетела «незаметно и счастливо».
Пара сыграла свадьбу весной 2021 года, а недавно исполнилось ровно пять лет с этого события. Будущие супруги познакомились в 2017-м на одном из фестивалей, который проходил в Южно-Сахалинске. На тот момент Виктория была замужем за медиамагнатом Виктором Сухановым, а Сергей состоял в браке с Верой Новиковой. Ворожбит моложе Жигунова на десять лет.
Несколько лет назад актер перебрался из Москвы в Крым на постоянное место жительства. Он редко появляется на светских мероприятиях и приезжает в столицу только по рабочим вопросам.
64%
Нашли ошибку?