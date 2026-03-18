Актер Денис Матросов и его супруга Оксана ждут ребенка

Актер Денис Матросов и его супруга Оксана Рубич ждут ребенка. Радостной новостью звезда сериала «Счастливый билет» поделился в социальных сетях.

«Мы с Оксаной решили: хватит хранить секреты, пора делиться счастьем!» — написал артист.

Также в беседе с журналом «Антенна-Телесемь в Санкт-Петербурге» актер рассказал, что это абсолютно осознанное решение. Они с супругой очень хотели ребенка. С детьми, по словам Матросова, жизнь обретает другой смысл.

Денис также отметил, что имя для будущего малыша они пока не придумали, однако перебрали множество разных вариантов. Актер добавил, что они вовсю готовятся к пополнению и до появления малыша на свет планируют закончить ремонт в доме.

У Матросова уже есть четверо детей, однако близкие отношения он поддерживает только с двумя из них. С сыновьями, рожденными в браке с Людмилой Татаровой, он практически не общается, зато с детьми от актрисы Марии Куликовой и юриста Ольги Головиной сложились теплые и доверительные отношения. У Оксаны также есть ребенок от первого брака.

