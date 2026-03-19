Должны быть обоснованы: может ли руководитель запретить смартфоны на работе

Многое зависит от особенностей компании.

Можно ли запрещать использование смартфонов на работе

РИА Новости: руководитель может запретить смартфоны на работе ради безопасности

Запрет на использование смартфонов на рабочем месте должен быть обоснован. Об этом РИА Новости рассказал старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

«Работодатель вправе устанавливать ограничения на использование личных мобильных телефонов на рабочем месте, однако такие ограничения должны быть обоснованы характером работы и закреплены в локальных нормативных актах организации», — уточнила эксперт.

Она подчеркнула, что подобные требования должны быть разумными и соразмерными. Например, связаны с безопасностью или особенностями производства либо же необходимостью обеспечить нормальную организацию работы.

Если же подобные ограничения ввели без очевидной связи с обязанностями сотрудника и условиями труда, то такие требования руководителя могут быть признаны избыточными.

При этом, если такой запрет все же приняли, то должно должна быть предусмотрена и безопасная система хранения гаджетов, так как они являются личным имуществом работников, добавила Голубева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россияне могут через суд требовать компенсации от коллеги, если докажут заражение на рабочем месте. Пострадавшие от больного сотрудника могут подать гражданский иск и возместить расходы за лечение, медикаменты, утраченный заработок и моральный ущерб.

