Лечение, лекарства, зарплата: что можно взыскать с заболевших коллег при заражении

Андрей Черненко

Россияне могут обратиться суд при одном условии.

Юрист Колодяжная: от коллеги при заражении можно потребовать компенсацию

Россияне могут через суд требовать компенсации от коллеги, если докажут заражение на рабочем месте. Об этом ТАСС рассказала преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА Анастасия Колодяжная.

Пострадавшие от больного сотрудника могут подать гражданский иск. По нему можно получить компенсацию за лечение, медикаменты, утраченный заработок за время болезни и моральный вред.

Юрист отметила, что для получения таких компенсаций нужны веские основания.

«Однако нельзя забывать, что понесенные расходы, размер заработной платы и в особенности размер морального вреда подлежат доказыванию со стороны пострадавших лиц», — подчеркнула Колодяжная.

Прежде стало известно, что резкое потепление подстегнуло уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. Количество зараженных выросло минимум в двух десятках регионов.

