Очередной байопик? Ждать ли фильма про группу «Мираж» на больших экранах

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

Гитарист коллектива Алексей Горбашов курирует проект, который должен стартовать в ближайшее время.

Фильм про группу Мираж выходит на финишную прямую

Наталья Гулькина: сценарий фильма про «Мираж» уже готов

Культовая поп-группа «Мираж» обзаведется собственным художественным фильмом — сценарий уже готов, и создатели вот-вот приступят к съемкам. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала одна из бывших солисток коллектива Наталия Гулькина.

«Алексей Горбашов занимается этим вопросом, это гитарист группы „Мираж“. И он дал мне информацию буквально на той неделе, что со мной свяжется режиссер. Пока со мной никто не связался, но вроде все уже выходит на финишную прямую», — поделилась певица.

Гулькина пояснила, что сначала к ней обратился один режиссер с предложением снять байопик по ее собственной книге. Переговоры уже шли, но параллельно артистке поступило предложение о фильме про всю группу. Понимая, что два одинаковых проекта не смогут выйти одновременно, звезда сделала выбор в пользу истории о «Мираже».

В последние годы в российский прокат активно выходят байопики о легендарных музыкальных коллективах — от «Комбинации» до «Короля и Шута» и группы «Руки вверх!» Фильм о «Мираже» может стать следующим в этом ряду.

«Мираж» — одна из самых популярных советских и российских поп-групп, основанная в 1986 году. За десятилетия состав коллектива неоднократно менялся, а хиты «Музыка нас связала», «Снова вместе» и «Звезды нас ждут» до сих пор звучат на радиостанциях.

