Администратор интернет-магазина наркотиков получила 11,5 года колонии

Во Владивостоке суд вынес приговор 28-летней местной жительнице, признанной участницей наркосети. Девушке назначили 11,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Как установили следствие и суд, с осени 2021 года по середину 2023-го она входила в состав преступного сообщества, занимавшегося распространением синтетических наркотиков бесконтактным способом. Запрещенные вещества передавались курьерам, которые затем раскладывали их по территории региона.

Система продаж была организована через интернет-магазин. Осужденная выполняла функции администратора: размещала сведения о наличии товара, указывала цены, а также информировала покупателей о способах оплаты и правилах оформления заказов.

В итоге суд признал ее виновной сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая участие в преступной организации, покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере с использованием сети Интернет, а также легализацию средств, полученных преступным путем.

