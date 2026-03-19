В России могут усложнить обжалование запрета на вождение автомобиля

Автоюрист Петрова: обжалование запрета на управление авто может усложниться

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который упрощает оформление документов при выявлении водителей с признаками алкогольного опьянения. Об этом в беседе с URA.RU автоюрист Юлия Петрова рассказала, что это снизит бюрократическую нагрузку на сотрудников ГИБДД, однако может осложнить процесс обжалования наказаний для автомобилистов.

Согласно предлагаемым изменениям, вместо отдельного протокола об отстранении от управления транспортом в ряде случаев будет достаточно сделать соответствующую отметку в других документах. Это позволит сократить количество оформляемых бумаг и ускорить процедуру.

Автоюрист пояснила, что в данный момент при подозрении на опьянение оформляется сразу несколько документов: протокол об отстранении, акт освидетельствования на месте, а при несогласии водителя — дополнительные материалы, в том числе направление на медицинское освидетельствование, протоколы о правонарушении и задержании автомобиля.

По ее словам, предложенные изменения действительно упростят работу инспекторов, однако лишат водителей одного из ключевых инструментов защиты. До этого ошибки при составлении отдельного протокола — например, отсутствие понятых или видеозаписи — могли стать основанием для признания всей процедуры незаконной.

Если же отстранение будет фиксироваться лишь отметкой, доказать нарушения станет значительно сложнее. В этом случае, по мнению юриста, акцент в судебных разбирательствах сместится с формальных ошибок в документах на фактические обстоятельства дела.

При этом эксперт подчеркнула, что даже при сокращении числа документов требования к процедуре, включая обязательное присутствие понятых или ведение видеозаписи, сохраняются.

