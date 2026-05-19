Рынок новых электромобилей в России подскочил на 14% за месяц

В апреле 2026 года россияне приобрели 906 новых электромобилей, что на 14% превышает результат аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Безусловным лидером сегмента стал липецкий бренд Evolute — на его долю пришлось 409 проданных экземпляров, то есть 45% от общего объема рынка. Вторую строчку заняла марка UMO с показателем в 184 поставленных на учет машины.

Примечательно, что эти электрокары уже активно используются в такси и каршеринге Москвы, но в свободную розницу пока не поступали.

В пятерку лидеров также пробились китайские Avatr, Geely и BYD, причем последний бренд до сих пор не имеет официального представительства в РФ. Аналитики особо отметили, что Zeekr, который был безоговорочным лидером рынка в 2025 году, по итогам апреля вылетел из топ-5.

Самой востребованной моделью середины весны стал Evolute i-Joy. За ним следуют UMO 5, Avatr 12 и Avatr 11, а также Geely EX5.

Всего за январь — апрель в стране продано 3178 новых электромобилей, что на 20% больше, чем за тот же период год назад. Активно растет и вторичный рынок: в I квартале россияне купили 3112 подержанных электрокаров, прибавив 23% к прошлогодним цифрам. Там по-прежнему доминирует Nissan Leaf.

