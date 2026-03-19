«Это не слабость»: семь скрытых причин, почему худеющие срываются на сладкое

Элина Битюцкая
Сила воли тут ни при чем, а виноваты кортизол, однообразная еда и даже лекарства.

Диетолог Кашапова: табу на вкусняшки мешает худеть

Строгое табу на любимую еду мешает худеть. Диетолог и нутрициолог Юлия Кашапова в беседе с Life.ru развеяла миф о слабохарактерности и назвала семь настоящих причин срывов.

По словам эксперта, каждый, кто пытался сбросить вес, сталкивался с моментами, когда рука сама тянется к лакомству. Но винить себя за это не стоит — чаще всего проблема не в отсутствии силы воли, а в физиологических и психологических ловушках.

1. Неправильная мотивация

Когда человек худеет только ради внешней цели (например, влезть в любимое платье), стимул исчезает сразу после ее достижения. Кашапова советует искать более глубокие причины — здоровье, самочувствие, энергию.

2. Однообразная еда

Если рацион состоит только из куриной грудки и огурцов, организм начинает испытывать дефицит питательных веществ и буквально требует разнообразия вкусов и текстур.

3. Стресс и кортизол

В состоянии стресса надпочечники выбрасывают кортизол, который повышает аппетит и усиливает тягу к сладкому и жирному. Без управления стрессом диета обречена на провал.

4. Полный запрет любимых продуктов

Строгое табу на вкусняшки приводит к психологическому дискомфорту. Эксперт рекомендует искать здоровые альтернативы, а не исключать удовольствие полностью.

5. Перебор с разгрузочными днями

Постоянные «голодные» дни воспринимаются организмом как стресс, и он включает режим экономии, запасая жир. Лучше придерживаться сбалансированного рациона ежедневно.

6. Растянутый желудок

После обильных застолий желудок растягивается, и обычная порция перестает казаться достаточной. Это провоцирует ложное чувство голода.

7. Лекарства

Некоторые препараты, в том числе разрекламированные «подавители аппетита», могут давать обратный эффект и усиливать аппетит. Волшебной таблетки для похудения не существует, напоминает диетолог.

Как договориться с собой

Кашапова советует прислушиваться к сигналам организма, не лишать себя любимых продуктов полностью, разнообразить меню и научиться расслабляться без помощи еды — через йогу, прогулки или медитацию.

«Будьте добры к себе, помните, что срывы — это часть процесса. Важно не сдаваться и продолжать двигаться к своей цели», — резюмировала эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему хлеб нужно обязательно включать в рацион.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:38
Большая и результативная: Путин оценил работу прокуроров в 2025 году
16:35
Лихачев: Россия построит атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов
16:27
Улыбалась при задержании: молодая подельница наркобарона стала звездой интернета
16:20
Смертельный удар: в столкновении легковушки с грузовиком погиб шестилетний ребенок
16:14
«Фетва»: почему у США на самом деле не было оснований для атаки на Иран
16:00
Москвичи сдали на экологичную утилизацию более 130 тысяч единиц техники и мебели

Сейчас читают

«Лавины» не будет? Как скажется на рынке жилья рост продаж для закрытия ипотеки
Все другой семье: старшая дочь Алексея Баталова впервые высказалась о наследстве
Продают ради ипотеки, но станет ли дешевле? Что происходит со «вторичкой»
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео