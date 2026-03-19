«Это не слабость»: семь скрытых причин, почему худеющие срываются на сладкое

Сила воли тут ни при чем, а виноваты кортизол, однообразная еда и даже лекарства.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Диетолог Кашапова: табу на вкусняшки мешает худеть
Строгое табу на любимую еду мешает худеть. Диетолог и нутрициолог Юлия Кашапова в беседе с Life.ru развеяла миф о слабохарактерности и назвала семь настоящих причин срывов.
По словам эксперта, каждый, кто пытался сбросить вес, сталкивался с моментами, когда рука сама тянется к лакомству. Но винить себя за это не стоит — чаще всего проблема не в отсутствии силы воли, а в физиологических и психологических ловушках.
1. Неправильная мотивация
Когда человек худеет только ради внешней цели (например, влезть в любимое платье), стимул исчезает сразу после ее достижения. Кашапова советует искать более глубокие причины — здоровье, самочувствие, энергию.
2. Однообразная еда
Если рацион состоит только из куриной грудки и огурцов, организм начинает испытывать дефицит питательных веществ и буквально требует разнообразия вкусов и текстур.
3. Стресс и кортизол
В состоянии стресса надпочечники выбрасывают кортизол, который повышает аппетит и усиливает тягу к сладкому и жирному. Без управления стрессом диета обречена на провал.
4. Полный запрет любимых продуктов
Строгое табу на вкусняшки приводит к психологическому дискомфорту. Эксперт рекомендует искать здоровые альтернативы, а не исключать удовольствие полностью.
5. Перебор с разгрузочными днями
Постоянные «голодные» дни воспринимаются организмом как стресс, и он включает режим экономии, запасая жир. Лучше придерживаться сбалансированного рациона ежедневно.
6. Растянутый желудок
После обильных застолий желудок растягивается, и обычная порция перестает казаться достаточной. Это провоцирует ложное чувство голода.
7. Лекарства
Некоторые препараты, в том числе разрекламированные «подавители аппетита», могут давать обратный эффект и усиливать аппетит. Волшебной таблетки для похудения не существует, напоминает диетолог.
Как договориться с собой
Кашапова советует прислушиваться к сигналам организма, не лишать себя любимых продуктов полностью, разнообразить меню и научиться расслабляться без помощи еды — через йогу, прогулки или медитацию.
«Будьте добры к себе, помните, что срывы — это часть процесса. Важно не сдаваться и продолжать двигаться к своей цели», — резюмировала эксперт.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему хлеб нужно обязательно включать в рацион.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
42%
Нашли ошибку?