Опасная химия: школьники устроили эксперимент в квартире и едва не ослепли

Диана Кулманакова
Восстановить зрение полностью не удалось.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Москве школьники едва не ослепли из-за эксперимента с химией в квартире

В Москве два 15-летних подростка едва не ослепли из-за неудачного химического опыта. Эксперимент они проводили в квартире. Об этом сообщил департамент здравоохранения столицы в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 марта, когда школьники решили повторить эксперимент, увиденный ими на просторах интернета. В ходе химических манипуляций ситуация вышла из-под контроля и привела к взрыву.

Пострадавших подростков экстренно доставили в больницу. Врачи Морозовской детской городской клинической больницы боролись за сохранение зрения пациентов.

Одному из мальчиков медики смогли полностью восстановить зрительные функции. В то время как второму подростоку вернули лишь 60% зрения.

«Нельзя недооценивать риски, связанные с химическими экспериментами. Полученная травма глаз может вызвать необратимые последствия, в результате которых зрение будет снижено безвозвратно», — отметила офтальмохирург Ольга Выскварка.

В Депздраве призвали родителей внимательнее относиться к увлечениям детей в интернете и пресекать попытки проведения сомнительных опытов вне специально оборудованных лабораторий.

