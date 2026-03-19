В столичном кластере видеоигр пройдет «Киберсуббота» для разработчиков и игроков

Протестировать продукцию для геймеров, созданную отечественными производителями, смогут все желающие.

В Московском кластере видеоигр и анимации 28 марта пройдет вторая ежемесячная встреча разработчиков и любителей игр — «Киберсуббота». Об этом сообщили на портале mos.ru.

В рамках мероприятия все желающие могут посетить лекции двух спикеров. Михаил Коваленков — старший преподаватель кафедры игровой индустрии в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) прочитает лекцию «Из вуза в топы: кейсы студенческих проектов, которые пришли к успеху». А его коллега, доцент Станислав Лаук-Дубицкий, поговорит с гостями «Киберсубботы» на тему «Профессии в геймдеве: что выбрать сейчас и что будет востребовано завтра».

Кроме того, посетители смогут протестировать семь игр разных жанров. А начинающие разработчики познакомятся с представителей крупных студий и смогут обсудить проекты.

Также об использовании искусственного интеллекта с профильной аудитории поговорит исполнительный директор компании Geeky House Никита Проскурин.

Мероприятие бесплатное, но для посещения необходимо зарегистрироваться заранее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ГОСТ на видеоигры введут в России. Их критерии классификации разрабатывают в Росстандарте. Подробности общественности не разглашают. При этом разработчики бьют тревогу, опасаясь, что новый ГОСТ может вернуть отечественный геймдев в нулевые.

