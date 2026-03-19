Галицкий не согласился с иском о признании его деятельности экстремистской

Галицкий не согласился с иском ГП о признании его деятельности экстремистской

Инвестор Александр Галицкий оспорил иск Генпрокуратуры России о признании его деятельности экстремистской на территории России. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Тверского районного суда Москвы.

«Все материалы, представленные обвинителем, являются неправильными и не соответствуют истине», — заявил он в суде.

По словам бизнесмена, он не управляет фондом Almaz Capital Partners и не владеет его акциями с 2022 года. Также он подчеркнул, что последние вложения в украинские проекты были в 2021 году через структуру, к которой он не имел отношения.

Галицкий добавил, что фонд, о котором идет речь в иске, инвестировал в российские компании порядка 90 миллионов долларов (более семи миллиардов рублей — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Генеральная прокуратура России подала иск в Тверской районный суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество бизнесмена. Также ведомство потребовало арестовать все его движимое и недвижимое имущество.

