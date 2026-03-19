Галицкий не согласился с иском о признании его деятельности экстремистской

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Бизнесмен заверяет, что не имеет отношения к фонду, который финансировал украинские проекты.

Что ответил Галицкий на иск о признании его экстремистом

Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Инвестор Александр Галицкий оспорил иск Генпрокуратуры России о признании его деятельности экстремистской на территории России. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Тверского районного суда Москвы.

«Все материалы, представленные обвинителем, являются неправильными и не соответствуют истине», — заявил он в суде.

По словам бизнесмена, он не управляет фондом Almaz Capital Partners и не владеет его акциями с 2022 года. Также он подчеркнул, что последние вложения в украинские проекты были в 2021 году через структуру, к которой он не имел отношения.

Галицкий добавил, что фонд, о котором идет речь в иске, инвестировал в российские компании порядка 90 миллионов долларов (более семи миллиардов рублей — Прим. ред.).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Генеральная прокуратура России подала иск в Тверской районный суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество бизнесмена. Также ведомство потребовало арестовать все его движимое и недвижимое имущество.

16:38
Большая и результативная: Путин оценил работу прокуроров в 2025 году
16:35
Лихачев: Россия построит атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов
16:27
Улыбалась при задержании: молодая подельница наркобарона стала звездой интернета
16:20
Смертельный удар: в столкновении легковушки с грузовиком погиб шестилетний ребенок
16:14
«Фетва»: почему у США на самом деле не было оснований для атаки на Иран
16:00
Москвичи сдали на экологичную утилизацию более 130 тысяч единиц техники и мебели

«Лавины» не будет? Как скажется на рынке жилья рост продаж для закрытия ипотеки
Все другой семье: старшая дочь Алексея Баталова впервые высказалась о наследстве
Продают ради ипотеки, но станет ли дешевле? Что происходит со «вторичкой»
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео