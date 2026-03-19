Новая Атлантида? В турецком водохранилище нашли античный город

В Турции под плотиной обнаружены затопленные архитектурные комплексы

На дне одного из водоемов Турции археологи обнаружили древние постройки, возраст которых достигает 2,4 тысячи лет. Об этом сообщило Yenisafak.

Уникальные исторические объекты выявлили в провинции Диярбакыр, расположенной в восточной части страны. Исследовательские работы на дне водохранилища в районе Эйль проводили специальные поисково-спасательные группы жандармерии (SAK). Были задействованы профессиональные водолазы для детального изучения затопленных памятников.

Эксперты подчеркнули, что данная территория с древних времен служила домом для множества цивилизаций. Это делает находку чрезвычайно значимой для мировой археологии.

Под водой оказались скрыты не только отдельные артефакты, но и целые архитектурные комплексы. Они десятилетиями оставались недоступными для ученых из-за высокого уровня воды.

Процесс затопления этой местности начался еще в конце прошлого века. Возведение плотины стартовало в 1986 году, а окончательное заполнение резервуара завершилось к 1997 году. Сейчас этот искусственный бассейн является стратегически важным объектом, обеспечивающим питьевой и технической водой крупный город Диярбакыр.

В 1995 году власти предприняли попытку спасти часть культурного наследия, перенеся гробницы пророков Хазрата Зулькифля и Хазрата Ильяса на возвышенность Неби-Харун.

Тем не менее, под толщей воды все еще остаются многочисленные высеченные в скалах усыпальницы, а также руины старинной мечети, медресе и традиционного хаммама. Теперь они стали объектом пристального внимания подводных археологов.

