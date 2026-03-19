Журналист Адриан Боке хочет приехать в Россию из-за преследования во Франции

Преследуемый французскими властями за поддержку РФ журналист Адриан Боке хочет приехать в Москву. Об этом пишет ТАСС.

«Я старался сделать все возможное, чтобы спасти свою семью. Только что узнал, что на мою квартиру, где живет моя девятилетняя дочь, наложен арест. Моя дочь оказывается без дома. Через несколько дней мои родители будут на улице. <…> К сожалению, мне удалось покинуть Европу в одиночестве», — сказал журналист.

Боке является бывшим французским военным, и имеет российское гражданство. Он освещал ситуацию на Донбассе, из-за чего столкнулся с санкциями Европейского Союза.

Журналист попросил российских властей защитить его и его семью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле в курсе его ситуации и добавил, что в России Боке ничего угрожать не будет — он может в любой момент приехать.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о санкциях ЕС против российских журналистов. Дипломат указала на игнорирование Брюсселем репрессий против инакомыслия. В частности, диаломат высказалась про Адриана Боке и информационного деятеля из Великобритании Грэма Филлипса.

