Хроническое двуличие: Захарова высказалась о санкциях ЕС против российских журналистов

Захарова назвала санкции против российских журналистов хроническим двуличием

Введенные Евросоюзом ограничения в отношении российских журналистов Эрнеста Мацкявичуса и Сергея Ключенкова являются «синдромом хронического двуличия». Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Брюссель, который на протяжении нескольких лет игнорирует убийства российских журналистов, но считает Мяцкявичуса и Ключенкова «главными источниками угроз» для мировых СМИ.

«Они в упор не видят, что и в самом ЕС репрессии против всякого инакомыслия стали базовой частью современной «политической культуры есовского образца, главным, если не единственным методом культивации послушного общественного мнения», — подчеркнула она.

Захарова заявила, что Евросоюз не обращает внимания на гибель журналистов и мирных граждан в секторе Газа, удары Израиля и США по Ирану.

Она также отреагировала на введение санкций против французского журналиста Адриана Боке и информационного деятеля из Великобритании Грэма Филлипса.

«Сделано это, разумеется, исключительно в порядке заботы о демократии, законности и свободе выражения мнений», — добавила официальный представитель МИД.

Российские телеведущие Эрнест Мяцкявичус и Сергей Ключенков оказались под санкциями Евросоюза 16 марта. В заявлении говорится, что ограничения введены из-за того, что журналисты якобы занимались распространением дезинформации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.