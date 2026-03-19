Работа Счетной палаты принесла государству более 650 млрд рублей в 2025 году

Больше 650 миллиардов рублей принесла государству в прошлом году работа Счетной палаты. Рекордную цифру озвучил глава ведомства, выступая сегодня с отчетом в Госдуме. Как отметил Борис Ковальчук, особое внимание аудиторы уделили сфере безопасности, соцподдержке, а также нацпроектам и цифровому развитию страны.

«Отдельно остановлюсь и на дополнительных доходах бюджетной системы. Мы провели анализ налоговых льгот на общую сумму 2,2 триллиона рублей, в процессе которого установили, что льготы для IT-сектора часто не стимулируют рост производительности, при этом позволяют наращивать объем выплаченных дивидендов или приводят к образованию существенных объемов нераспределенной прибыли. По итогам мероприятия была реализована наша приоритетная рекомендация в части повышения тарифов страховых взносов для IT-компаний. Это позволит увеличить доходы государственных внебюджетных фондов только в 2026 году на сумму более 100 миллиардов рублей», — заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

При этом Борис Ковальчук добавил, что Счетная палата не просто фиксирует недостатки, а предлагает конкретные решения. В Госдуме положительно оценили итоги работы ведомства.

