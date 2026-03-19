Григорьев‑Апполонов поставил точку в вопросе названия группы «Иванушки International»: вот что сказал

Григорьев-Апполонов: группа «Иванушки International» оставит свое название

Группа «Иванушки International» сохранит текущее название на латинице, несмотря на предложение продюсера Игоря Матвиенко переименовать коллектив. Об этом ТАСС сообщил бессменный участник группы Андрей Григорьев-Апполонов.

«Мы „Иванушки International“ всегда», — сказал исполнитель хита «Тополиный пух».

Народный артист России Игорь Матвиенко ранее допустил, что группе, возможно, придется изменить название в связи с обсуждением использования англицизмов. Он заявлял, что новое название коллектива будет «теперь называться и писаться: группа „Иванушки“, а слово International — зачеркнуто».

На это Григорьев-Апполонов ответил, что, когда Матвиенко говорил о смене названия группы, он вместе с Кириллом Туриченко и Кириллом Андреевым были в отпуске.

«Просто Игорь Игоревич очень круто хайпанул. Прямо респект ему», — сказал певец.

В начале марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов заявил, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы.

Он отмечал, что с 1 марта вступил в силу федеральный закон о защите русского языка. Теперь вся информация для публичного ознакомления потребителей на вывесках, указателях, информационных табличках должна быть выполнена на русском языке. Исключение сделано для фирменных наименований и товарных знаков.

По словам Певцова, важно читать не комментарии в социальных сетях, а «указанные нормы в оригинале». Он призвал всех артистов брать русские псевдонимы, не обращаясь к англицизмам.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.