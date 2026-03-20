«Надо на память забрать»: Григорьев-Апполонов пришел на концерт в чужой одежде

Андрей Григорьев-Апполонов пришел на концерт в чужой одежде

Бессменный участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов пришел в Большой зал Кремлевского дворца в чужой одежде. Певец успел внезапно обнищать или же это новый заскок звезды? Об этой смешной истории в интервью 5-tv.ru рассказали солисты «Иванушек» на концерте к 100-летию композитора Александра Зацепина «Про100 Зацепин».

Еще на подходе к пресс-воллу Кирилл Туриченко поспешил обнародовать смешную историю – Андрей Григорьев-Апполонов пришел не в своей одежде.

«Андрей в нашей одежде. Он вспомнил, что его костюм висит на проходной», - смеясь заявил он.

Сам «Рыжий» без доли стеснения рассказал, как забыл свой роскошный зеленый костюм возле металлоискателей. Выйти «в люди» ему пришлось в строгом черном пиджаке.

«На КПП там. Я вышел у Кутафьи башни, я вышел, прошел металлоискатель, повесил его в ожидании», - заливаясь смехом добавил Андрей.

Тем не менее, музыканты не планируют оставлять дорогую вещь в самом центре Москвы. Туриченко попросил, если кто-то вдруг будет проходить мимо КПП, чтобы забрал костюм. Все-таки Андрею в нем еще ходить и ходить…

«Продадим», - сказал предприимчивый журналист.

Григорьев-Апполонов, в свою очередь, поспешил поблагодарить Туриченко за столь шикарный подарок. Так еще и внезапный!

«Вот на день рождения тебе подарок», - ответил Туриченко, мысленно освободившись от вопроса, чем же порадовать друга на его будущие 56 лет.

Кажется, Андрею черный пиджачок пришелся по вкусу. Солист открыто заявил, что возвращать его не станет.

«Надо сбежать, надо на память забрать», - то ли в шутку, то ли со всей серьезностью сказал бессменный Григорьев-Апполонов.

До этого Андрей Григорьев-Апполонов поставил точку в вопросе названия группы «Иванушки International». По его словам, коллектив сохранит текущее название на латинице, несмотря на предложение продюсера Игоря Матвиенко переименовать.

