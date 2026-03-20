День рождения обернулся трагедией: в Петербурге кроссовер сбил мать и дочерей‑двойняшек

Обстоятельства страшного ДТП выясняют в Петербурге. В Пушкинском районе кроссовер выехал на тротуар, снес дорожный знак и сбил пешеходов.

Под колесами иномарки оказались мать и ее дочери-двойняшки. В день происшествия им исполнилось по десять лет. Всех троих с места происшествия увезли на скорой. Одна из девочек в тяжелом состоянии.

Сам 79-летний водитель получил незначительные травмы. По предварительной информации, он не справился с управлением. Полиция возбудила уголовное дело.

Прежде в Иркутской области произошло страшное ДТП. На трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе столкнулись легковой автомобиль Honda Fit и грузовик Volvo. Погиб шестилетний ребенок. Авария случилась на 1311 километре дороги.

По предварительным данным, водитель Honda выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель легковушки и двое взрослых пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал.

