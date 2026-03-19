Смертельный удар: в столкновении легковушки с грузовиком погиб шестилетний ребенок

В столкновении легковушки с грузовиком в Иркутской области погиб шестилетний ребенок

Тяжелое ДТП произошло в Иркутской области. На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе столкнулись легковой автомобиль и большегруз, погиб шестилетний ребенок. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 1311-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Fit выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo.

«В результате столкновения автомобиля Honda Fit с большегрузом Volvo несовершеннолетний пассажир погиб на месте ДТП», — сообщили в ведомстве.

Также травмы получили водитель иномарки и двое взрослых пассажиров. Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Водитель грузового автомобиля не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку.

Ранее в Таиланде произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились туристы из России. По информации Генерального консульства РФ на Пхукете, в результате аварии пострадали 11 человек.

В происшествии погибла гражданка Узбекистана. Медицинская помощь потребовалась восьми россиянам. Всех пострадавших доставили в местные медицинские учреждения.

В настоящее время трое российских туристов остаются в стационаре, при этом состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое.

