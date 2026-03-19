Смертельный удар: в столкновении легковушки с грузовиком погиб шестилетний ребенок

Дарья Орлова
В столкновении легковушки с грузовиком в Иркутской области погиб шестилетний ребенок

Тяжелое ДТП произошло в Иркутской области. На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе столкнулись легковой автомобиль и большегруз, погиб шестилетний ребенок. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 1311-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Fit выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком Volvo.

«В результате столкновения автомобиля Honda Fit с большегрузом Volvo несовершеннолетний пассажир погиб на месте ДТП», — сообщили в ведомстве.

Также травмы получили водитель иномарки и двое взрослых пассажиров. Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Водитель грузового автомобиля не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку.

Ранее в Таиланде произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились туристы из России. По информации Генерального консульства РФ на Пхукете, в результате аварии пострадали 11 человек.

В происшествии погибла гражданка Узбекистана. Медицинская помощь потребовалась восьми россиянам. Всех пострадавших доставили в местные медицинские учреждения.

В настоящее время трое российских туристов остаются в стационаре, при этом состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Большая и результативная: Путин оценил работу прокуроров в 2025 году
Лихачев: Россия построит атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов
Улыбалась при задержании: молодая подельница наркобарона стала звездой интернета
«Фетва»: почему у США на самом деле не было оснований для атаки на Иран
Москвичи сдали на экологичную утилизацию более 130 тысяч единиц техники и мебели

«Лавины» не будет? Как скажется на рынке жилья рост продаж для закрытия ипотеки
Все другой семье: старшая дочь Алексея Баталова впервые высказалась о наследстве
Продают ради ипотеки, но станет ли дешевле? Что происходит со «вторичкой»
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео