«Потерпи, малыш»: жители Байкала нарушили запрет, чтобы спасли атакованного воронами детеныша нерпы

Жители Байкала нарушили запрет, чтобы спасли атакованного воронами детеныша нерпы

Крайне сложный выбор пришлось сделать жителям Иркутской области. В районе Байкала они заметили детеныша нерпы, которого атаковали вороны.

Малыш истошно пищал от боли. Нужно было срочно принимать решение. Дело в том, что трогать бельков запрещено — от стресса у них может остановиться сердце. Но и оставить там означало, что его заклюют до смерти. Крайне осторожно нерпу забрали сначала домой, а после связались с Иркутским нерпинарием.

— Малыш маленький, потерпи, скоро тебя доставят к людям, которые знают, как с тобой быть.

Оказалось, что это самец, вероятно, потерявший маму. По словам специалистов нерпинария, чувствует малыш себя уже хорошо, сейчас ему выбирают имя.

Ранее в Нанайском районе Хабаровского края спасли медвежонка, оставленного матерью. Его обнаружили в берлоге без родителей. Его мать, испугавшись чего-то, убежала в лес и не вернулась. Сейчас он в реабилитационном центре, под наблюдением ветеринаров, для подготовки к возвращению в дикую природу.

