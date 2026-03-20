Агрессивные спринтеры: на юге России выявили клещей-мутантов

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Паразиты буквально преследуют своих жертв.

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Aif.ru: на юге России выявили агрессивных клещей-мутантов

В южных регионах России зафиксировано массовое появление опасных клещей рода Hyalomma (Хиаломма). Об этом сообщило aif.ru со ссылкой на биолога Дмитрия Сафонова.

Новый вид членистоногих, прибывший из Африки и Азии из-за изменения климата, существенно отличается от привычных лесных обитателей.

Эти существа, прозванные «зебрами» из-за характерных желтых полос на лапках. Они ведут себя как агрессивные хищники.

«Это настоящие охотники. Если наши подмосковные клещи — это „партизаны“, которые тихо сидят в траве и ждут, пока вы пройдете мимо, то Хиаломма ведет себя агрессивно. Они видят жертву и бегут за ней. Причем скорость их передвижения в разы выше, чем у привычных нам особей. Убежать от такого спринтера сложно», — отметил эксперт.

Помимо высокой скорости, эти особи выделяются крупными размерами, а также поразительной стойкостью к экстремальной жаре и длительному отсутствию пищи.

Особую тревогу ученых вызвало то, что традиционные бытовые репелленты и аэрозоли практически не отпугивают этих мутантов.

Кроме привычных боррелиоза и энцефалита, укус Hyalomma может стать причиной заражения геморрагической лихорадкой Крым-Конго. Инфекция крайне опасна и отличается высокой смертностью среди людей.

Сафонов предупредил, что заболевание начинается с симптомов, напоминающих грипп. Однако позже человека поражают внутренние кровотечения, спутанность сознания и судороги.

В зону риска на текущий момент попали Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, Ставрополье, Краснодарский край, а также Калмыкия и республики Северного Кавказа.

Эксперт подчеркнул, что ареал обитания этих клещей стремительно расширяется в сторону Европы.

