Поймать диверсанта на льду: как работают морские подразделения Росгвардии

Всегда на страже порядка и безопасности Росгвардия. На особом счету — морские подразделения. Круглосуточно и в любую погоду они охраняют важные государственные объекты на воде. О буднях бойцов — корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

На территории стратегически важного объекта — сигнал тревоги. Диверсант двигается по замерзшему озеру и не собирается останавливаться. Группа захвата выдвигается немедленно. Полная экипировка. Приказ — задержать нарушителя. Не проходит и минуты, как бойцы морского подразделения Росгвардии готовы к перехвату.

На перехват группа выходит на катере на воздушной подушке. Его преимущество — высокая скорость и проходимость. Он одинаково уверенно идет по воде, льду и мелководью. Поэтому экипаж может быстро догнать нарушителя.

Диверсанта берут в клещи. С одной стороны — катер. С другой — боец на снегоходе. Уйти невозможно.

Несколько секунд, и нарушитель обезврежен. Но техника и скорость нужны росгвардейцам не только при задержаниях. Иногда от их действий зависят жизни людей.

«Выполнял задачи по охране общественного порядка, в мою смену получилось, как перевернулся гражданский катер. На борту там у них восемь человек было. Мы им оказывали помощь, вытаскивали из воды, потом уже передавали сотрудникам полиции, скорой помощи», — рассказал командир сторожевого катера, старший мичман Сергей Кутлубаев.

Работа морского подразделения проходит на поверхности воды, но не менее важные задачи бойцы выполняют и подо льдом. Водолазы обследуют каждый квадратный метр. Ищут взрывное устройство. Работа сложная — особенно зимой, под метровым слоем льда.

«Обнаружил минно-взрывное устройство», — докладывает водолаз.

Координаты переданы командованию. В дело вступает робот — устанавливает заряд для подрыва опасного объекта. Такие операции требуют особой подготовки и специального вооружения.

Под водой бойцы готовы не только искать и обезвреживать взрывные устройства. При необходимости они могут и вести огонь.

«Автомат подводный специальный. Активно применяется водолазными подразделениями для отражения под водой диверсантов и морских животных. Против морских животных, понятно, он редко применяется», — пояснил начальник водолазной станции Виталий Миногалов.

Гидрокостюмы, дыхательные системы, специальное вооружение. Современное оборудование позволяет водолазам Росгвардии работать на глубине даже в самых сложных условиях. Но техника — это только половина дела. Чтобы уверенно действовать под водой, бойцы регулярно проходят специальные тренировки.

«Размещается в основном отсеке два водолаза. После чего лицом, обеспечивающим спуск, поднимается давление. Тренировочные режимы у нас в войсках национальной гвардии рассчитаны на 40 метров и на 80 метров», — рассказал командир взвода водолазов, старший лейтенант Сергей Киселев.

Без подготовки в барокамере ни одна подводная операция невозможна. Около трех часов может находиться водолаз в барокамере. У него есть вода, рация, полноценное спальное место, шлюз, через который подается пища и вода.

Точность подо льдом. Скорость на воде. И готовность действовать в любую секунду. Морское подразделение Росгвардии круглосуточно обеспечивает безопасность. И пока здесь несут службу такие бойцы, стратегически важные объекты остаются под надежной защитой.

