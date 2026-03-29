🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

|
Андрей Черненко
Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня 29 марта, этот день полон неожиданных возможностей и приятного общения.

♈️Овны

Овны, вам нужно найти баланс между качеством и скоростью. Где-то посередине ваш выигрышный темп.

Космический совет: не рубите сгоряча

Тельцы

Тельцы, решитесь на маленькие перемены. Даже другой путь на работу может принести вдохновение.

Космический совет: ищите красоту

Близнецы

Близнецы, сохраняйте легкость. Сегодня проблемы будут обходить вас стороной, не дожидаясь решения.

Космический совет: уподобьтесь ветру

♋ Раки

Раки, откажитесь от тяжелых разговоров. Возможно, большинство ваших проблем лишь иллюзия.

Космический совет: обретите ясность

♌ Львы

Львы, прислушайтесь к советам наставников и верных товарищей. Отказавшись от гордости, добьетесь своего.

Космический совет: преисполнитесь благодарностью

♍ Девы

Девы, смотрите на общую картину, а не на детали. Не стоит тратить время на завершенное полотно, ищите новое.

Космический совет: устремитесь вперед

♎ Весы

Весы, откажитесь от лишнего общения. Сегодня лучше побыть одному и побеседовать со своей душой.

Космический совет: полюбите себя

♏ Скорпионы

Скорпионы, отделите интуицию от страхов. Сегодня недоверие может лишить вас союзников.

Космический совет: идите на компромисс

♐ Стрельцы

Стрельцы, ищите уроки во всем. Даже незаметная мелочь может быть знамением.

Космический совет: внемлите судьбе

♑ Козероги

Козероги, не бросайтесь вперед без плана. Со сценарием проще понять, куда делать следующий шаг.

Космический совет: стремитесь к идеалу

♒ Водолеи

Водолеи, обращайте внимание только на положительное. Так у вас получится найти силы для побед.

Космический совет: вы выбираете реальность

♓ Рыбы

Рыбы, ваш успех начинается во снах. Не игнорируйте подсказки подсознания, оно уже разгадало ваше будущее.

Космический совет: слушайте сердце

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
