Ушастый подельник: мужчина ограбил ювелирный магазин и скрылся верхом на осле

В Турции мужчина ограбил ювелирный магазин и скрылся верхом на осле

В Турции мужчине может грозить длительный срок заключения после необычного ограбления ювелирного магазина. Как сообщило агентство Anadolu, прокуратура города Кайсери направила в суд обвинительное заключение, в котором потребовала для подозреваемого наказание от шести лет и четырех месяцев до 16 лет лишения свободы.

«Генпрокуратура Кайсери подготовила обвинительное заключение и потребовала от шести лет четырех месяцев до 16 лет тюремного заключения для подозреваемого по обвинению в материальном ущербе, нарушении неприкосновенности рабочего места, краже. Суд по уголовным делам Кайсери принял заключение», — сообщило агентство.

По версии следствия, в феврале местный житель по имени Мехмет в состоянии алкогольного опьянения отправился на своем осле за спиртным, однако обнаружил, что магазин закрыт. Тогда мужчина решил воспользоваться стоявшим поблизости погрузчиком, с помощью которого проломил вход в соседний ювелирный салон.

Внутри он похитил около 150 граммов золота и скрылся с места преступления на том же осле. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Позже суд постановил арестовать подозреваемого, несмотря на его признание и раскаяние. Украшения были обнаружены закопанными в землю и возвращены владельцу.

