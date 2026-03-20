Бывшая девушка убитого под Петербургом подростка попала в реанимацию

Девушку, которая может быть причастна к убийству 17-летнего подростка, госпитализировали в реанимацию после ухудшения состояния в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник издания 78.ru.

Школьница приняла медицинский препарат, полученный от знакомого, утром 19 марта, после чего почувствовала себя плохо. Ее отвезли в больницу после допроса в Следственном комитете. Медики стабилизировали состояние пациентки, и отравление купировали.

Правоохранители рассматривают девушку как возможного инициатора преступления. По предварительной информации, она вместе с 16-летним знакомым могла заранее спланировать убийство еще в начале 2026 года. Мотивом, по версии источников, могли стать личные отношения с погибшим и предполагаемый конфликт на этой почве.

Подростка могли заманить к железнодорожной станции вечером 16 марта. Там его уже ожидал вооруженный ножом 16-летний подозреваемый. По версии следствия, он нанес жертве не менее девяти ударов.

Тело погибшего позже обнаружили неподалеку от железной дороги. Предполагаемого убийцу задержали вскоре после случившегося. По предварительным данным, он попытался скрыть следы преступления, частично закопав тело.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, убитый в Пушкине подросток учился в физико-математическом лицее и планировал связать будущее с инженерной профессией. На опознание приезжал его дедушка.

Расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень причастности каждого из участников.

