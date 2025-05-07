Слышите ли меня, матери?! Пронзительные истории женщин на фронте в ВОВ

О подвигах героев Великой Отечественной войны невозможно говорить бесстрастно. Особое место в истории занимают героини — те, кто наравне с мужчинами сражались за Родину.

Считается, что на оккупированных нацистской Германией территориях СССР в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) действовали 6200 партизанских отрядов и соединений, количество подпольщиков оценивается в миллион человек.

Они выводили из строя технику и инфраструктуру, перехватывали сигналы связных, атаковали захватчиков на железной дороге и брали их в плен. По итогам войны 249 партизан получили звания Героев Советского Союза.

Белорусский писатель Алесь Адамович в своем романе «Война под крышами» написал: «У войны не женское лицо». В произведении он частично описал жизнь своей матери, да и сам автор состоял в партизанском отряде.

Позже эта знаменитая строка стала названием книги лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, собравшей воедино серию рассказов женщин, участвовавших в ВОВ.

Но у войны лицо и женское тоже. Можно ли считать героем летчицу, сбивавшую немецкие истребители, а мать, укрывавшую голодающих детей от врага, не назвать? Пожалуй, язык не повернется. Таких матерей были миллионы, и не только в СССР. История каждой бережно хранится их семьями.

А истории тех, кто наравне с мужчинами бросался в бой, сохранили соратники и свидетели подвигов. В их числе судьбы представительниц партизанского движения Евгении Паленовой, Раисы Толстовой, Марины Осиповой, Александры Дрейман.

Женя Паленова уберегла от плена подругу-героиню Юту Бондаровскую

Женщины советского партизанского отряда отдыхают на привале. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Фото: РИА Новости/Сергей Лоскутов

Многие слышали имя Юты Бондаровской, выполнявшей важные задания партизанского отряда. Но немногие знают о ее подруге Жене Паленовой, благодаря которой Юта избежала плена. Когда началась война, она училась в восьмом классе в Ленинградской области.

Трое ее старших братьев отправились на фронт, за пару дней до первого удара родители уехали к родственникам, а потом не смогли вернуться. Она осталась одна.

С одноклассниками и учителем сбежала из своего городка и вскоре встретилась с одним из братьев недалеко от поселка Струги Красные. Парень стал командиром партизанской роты, в которую вошли Юта и Женя.

Одним из заданий Паленовой стала передача рации лесному сторожу. Благодаря тому, что Женя числилась работницей поместья и имела справку и пропуск, подписанные немецким комендантом района, майором Зимлером, ей удалось выжить при встрече с немцами.

Смелая девчонка верхом на лошади пригрозила им знакомством с комендантом и умчалась прочь. Еще она с соратниками сожгла дом с архивными документами, чем уберегла от угона в Германию земляков, подорвала немецкую машину с военным грузом и распространяла листовки, в которых обещала победу над гитлеровцами.

В другой раз недавняя школьница передавала взрывчатку (тол, который партизаны называли «луком») для подрыва железнодорожного моста через реку Лосятник. На задание она отправилась с подругой, взяв корзину с продуктами, в которой спрятали «лук».

Женя сразу объяснила Юте, которая была помладше, как надо себя вести. В случае захвата врагом они договорились делать вид, что не знакомы. Операция не удалась, девочек поймали нацисты.

Пока корзину осматривали патрульные, Юте удалось сбежать, а старшая подруга получила тяжелый удар по голове и попала в плен. Пытки продолжались круглые сутки, но своих Паленова не сдала, гестаповцы замучили ее до смерти.

Судьба Юты, хоть тогда она и спаслась, тоже сложилась трагически. После снятия блокады с Ленинграда она осталась в партизанском отряде и перебралась на территорию Эстонии. Там девочка вместе с товарищами остановилась на хуторе Роостоя, в который вскоре пришли немцы.

Врага отважная Юта встретила с оружием в руках, она погибла от огня пулемета. Ей было 15 лет. Именем Бондаровской названа улица, такой же памяти потомки Паленовой хотят добиться и для нее.

Раиса Толстова спасла партизан от карателей ценой своей жизни

Фото: Кадр из х/ф «...А зори здесь тихие», реж.: Станислав Ростоцкий, 1972 г.

Эпизод одного из самых пронзительных фильмов о войне «А зори здесь тихие…», в котором Женя Комелькова увела нацистов от своего отряда, не выдуман. Прототипом персонажа стала 18-летняя медсестра Рая Толстова, погибшая в октябре 1942 года в предгорьях Кавказа.

Партизанский отряд «Красногвардеец» в течение месяца удерживал прифронтовую полосу в районе станицы Григорьевской (Краснодарский край) и не давал нацистам доставлять своим частям боеприпасы и продовольствие и вывозить раненых. Они обрывали линии связи, минировали дороги. База отряда находилась в 30 километрах.

Уставшие от атак немцы вызвали отряд карателей, о чем партизаны не знали, когда планировали новую операцию. Они устроили засаду, а медсестру Раю оставили в тылу в километре — наблюдать и в случае опасности подавать сигнал. Кроме того, она должна была оказать помощь, если кто-то получит ранение.

И когда одна из немецких рот начала окружать партизан, обходя их практически беззвучно, Толстова взяла удар на себя. Она затаилась, дожидаясь врага, а когда тот приблизился, подскочила и закричала своим: «Здесь фашисты!» И побежала прочь — в сторону от своих, уводя за собой карателей.

Нацисты, конечно, решили, что девушка бежит к остальным партизанам, и бросились вслед. Пока шла погоня, товарищи Раи успели уйти от преследования. А она не успела. Девушку ранили выстрелами и подобрали уже без сил. А когда поняли, что были обмануты, жестоко избили.

Толстова пережила еще несколько дней пыток, но не выдала соратников, а затем была расстреляна. Перед казнью ее заставили рыть себе могилу. В 1948-м останки доблестной партизанки были захоронены в братской могиле в станице, спустя еще несколько лет там появился памятник.

Мария Осипова участвовала в ликвидации главы оккупационной администрации Белоруссии

Герой Советского Союза, антифашистка-подпольщица Мария Борисовна Осипова. Фото: Тизанов Е./ТАСС

В отличие от Жени, Юты и Раи, партизанка Мария Осипова избежала гибели в годы войны. Она скончалась в возрасте 90 лет и получила все заслуженные почести и награды при жизни. Была организатором и руководителем одной из первых подпольных организаций в оккупированном гитлеровцами Минске. Герой Советского Союза.

Ее именем названы улицы, ей посвящена постоянная экспозиция Белорусского государственного музея истории ВОВ, мемориальная доска в честь Осиповой установлена в столице страны.

Мария окончила Высшую коммунистическую сельхозшколу и Минский юридический институт, после чего была направлена на работу в Верховный суд Белорусской ССР.

В первые дни оккупации она с преподавателем того самого юридического института Соколовой в общежитии собрала подпольную группу, в нее вошли 14 педагогов и студентов.

Они распространяли листовки со сводками с фронта, прятали евреев, вскоре установили связь с партизанами и стали разведчиками под прикрытием.

Осипова издавала подпольную газету и помогала партизанам добывать оружие и лекарства. Но прославилась она участием в ликвидации главы оккупационной администрации Белоруссии Вильгельма Кубе, казнившего своим указом 2278 жителей Минского гетто сразу после назначения. Покушения на него многократно проваливались.

Марии удалось подключить к заданию прислугу из дома Кубе — Елену Мазаник. Она передала женщине корзину с брусникой, в которой была спрятана мина с химическим взрывателем. Эту мину заложили под матрас Кубе. Вечером Осипова и Мазаник сбежали к партизанам, а ночью комиссар был убит. Но и на этом подвиги не закончились.

После войны Мария поручилась за товарищей из минского подполья, которых подозревали в связях с нацистами, она спасла еще более трех сотен жизней.

Александра Дрейман видела, как убивают ее ребенка, но молчала

Фото: Кадр из х/ф «Радуга», реж.: Марк Донской, 1943 г.

В фильме «Радуга» режиссера Марка Донского есть эпизод, в котором матери приходится делать невероятный выбор. Ей нужно пожертвовать или товарищами, или своим новорожденным ребенком.

Эта лента — экранизация повести писательницы Ванды Василевской, основанной на реальной истории Александры Дрейман, латышской крестьянки, оказавшейся в годы войны в Подмосковье. Она вышла замуж в 1941 году в возрасте 33 лет. В это же время в подмосковной Уваровке уже формировался партизанский отряд. И она записалась в него.

В октябре 1942 года Уваровский отряд успешно подорвал четыре моста, чем серьезно нарушил немецкие коммуникации. Дрейман после этого как будто испарилась, из-за чего товарищи заподозрили ее в дезертирстве. И даже нашли в ее доме, чтобы за это преступление расстрелять. И тут же поняли, почему Александра исчезла.

Она показала им округлившийся живот и сказала: «Расстреливайте! И меня, и ребенка». Оказалось, женщина скрывала беременность ради общего дела, а когда подходил срок, уже не могла оставаться в лесу из-за плохого самочувствия. А соратников решила не обременять своими проблемами.

Дрейман, конечно, никто не тронул, но вскоре ее арестовали нацисты. Соседи подозревали во всем мужа, который мог быть, по их мнению, немецким агентом. Возможно, он и женился на местной, чтобы действовать в интересах вермахта. Так или иначе, Александра оказалась в логове врага.

Ее пытали, избивали, выгоняли босой на мороз, держали в сарае. Там появился на свет сын несчастной. Она успела рассказать подруге, пробравшейся к сараю, что родила мальчика. Но уже не верила, что сумеет спасти его и себя.

И оказалась права, хоть и не знала еще, как это будет страшно. Наутро один из оккупантов поставил ее перед выбором: или она расскажет, где прячутся партизаны, или новорожденного малыша убьют. Все долгожданное счастье Александры обернулось адом.

После долгих лет тяжелой жизни в бедности она встретила мужчину, стала матерью. Ради чего? Пожалуй, товарищи не осудили бы измученную пытками, только родившую женщину, если бы она все рассказала.

Но Дрейман не пожертвовала ими. На ее глазах младенца закололи штыками, потом ее долго били — от бессилия. Никакие пытки не сломили эту женщину. На следующий день героиню расстреляли.

Жители Уваровки рассказали журналистам «Правды» о подвиге Александры Дрейман. В феврале 1942 года на страницах газеты был опубликован очерк «Мать».

В нем говорилось, как «босая, измученная, посиневшая, распухшая, истерзанная палачами» женщина после очередного удара поднялась и закричала:

«Матери, родные, слышите ли вы меня? Я смерть принимаю из рук зверей, сына своего не пощадила, но правды своей не выдала. Слышите ли меня, матери?!»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года посмертно она была награждена орденом Ленина.