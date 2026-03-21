Одна из пострадавших в страшном ДТП в Ленобласти находится в коме

Иномарка сбила мать с двумя детьми, которых раскидало по дороге от удара.

Пострадавшая в ДТП в Пушкине девочка находится в коме

В эти минуты врачи борются за жизнь двоих школьниц и их мамы, пострадавших в ДТП в Ленобласти. Семья шла мимо автобусной остановки в Пушкине, на которую неожиданно вылетела иномарка. От сильного удара пешеходов раскидало в разные стороны.

Все трое сейчас находятся в реанимации. Одна из девочек в коме, ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Сестра-двойняшка, а также их мама в стабильно тяжелом состоянии.

Водитель машины получил незначительные травмы, известно, что ему 79 лет. Причины аварии сейчас выясняют следователи. Уже возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошло смертельное ДТП. На 1311-м километре трассы в Нижнеудинском районе столкнулись легковой автомобиль Honda Fit и грузовик Volvo.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом. В результате аварии шестилетний пассажир легкового автомобиля погиб на месте. Водитель Honda Fit и двое взрослых пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и проводят проверку.

