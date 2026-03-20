Три аэропорта в России получат новые терминалы в 2026 году

Всего обновление ждет 74 авиагавани по всей стране.

Большое обновление ждет как минимум 75 аэропортов по всей стране. О таких грандиозных планах заявил глава Минтранса, выступая сегодня на итоговой коллегии ведомства. Как отметил Андрей Никитин, только в этом году планируют ввести в строй новые терминалы в Барнауле, Благовещенске и Оренбурге.

Полным ходом идет и строительство железнодорожной магистрали, которая позволит добираться из Москвы до Петербурга со скоростью самолета.

«Реализуем флагманский проект строительства ВСМ Москва–Санкт-Петербург. По поручению президента используем весь отраслевой научно-технологический потенциал. Крайне важно обеспечить надлежащее качество проектной документации и строительно-монтажных работ. Росжелдору необходимо взять на контроль завершение работ на пилотном участке от Зеленограда до Твери для подготовки к началу испытаний высокоскоростного поезда в 2027 году», — заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Кроме того, министр анонсировал запуск пригородного сообщения между Мариуполем и Донецком и поручил завершить модернизацию пассажирских платформ в Крыму.

