Центробанк снизил ключевую ставку

|
Сергей Добровинский
В регуляторе считают, что экономика России выходит на сбалансированный рост.

Что с ключевой ставкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Центробанк снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%. В релизе ЦБ отметили, что экономика России приближается к траектории сбалансированного роста.

Регулятор подчеркнул, что рост цен, ускорившийся в январе, в феврале ожидаемо замедлился. Показатели роста остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. При этом возросла степень неопределенности со стороны внешних условий, подчеркнули в Центробанке.

В дальнейшем Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, а также от оценки внешних и внутренних рисков. Сейчас ожидается снижение годовой инфляции до 4,5–5,5% в пределах 2026-го.

В целом в ЦБ констатируют, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается — в начале 2026 года рост экономической активности снизился.

Тем временем на фоне эскалации на Ближнем Востоке существенно изменились курсы валют. В частности, стоимость евро впервые с 12 сентября 2025 года превысила отметку в 100 рублей. В России удается сдерживать инфляцию благодаря статусу поставщика нефти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.84
1.71 96.92
2.25
