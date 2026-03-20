Центробанк снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%. В релизе ЦБ отметили, что экономика России приближается к траектории сбалансированного роста.

Регулятор подчеркнул, что рост цен, ускорившийся в январе, в феврале ожидаемо замедлился. Показатели роста остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. При этом возросла степень неопределенности со стороны внешних условий, подчеркнули в Центробанке.

В дальнейшем Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, а также от оценки внешних и внутренних рисков. Сейчас ожидается снижение годовой инфляции до 4,5–5,5% в пределах 2026-го.

В целом в ЦБ констатируют, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается — в начале 2026 года рост экономической активности снизился.

Тем временем на фоне эскалации на Ближнем Востоке существенно изменились курсы валют. В частности, стоимость евро впервые с 12 сентября 2025 года превысила отметку в 100 рублей. В России удается сдерживать инфляцию благодаря статусу поставщика нефти.

