Скупать доллар и евро? Экономист рассказала о курсах валют на фоне войны в Иране

Из-за подорожания нефти страны стремятся выкупить все имеющиеся запасы ресурса.

Экономист Литвиненко: курс доллара и евро растет на фоне войны в Иране

Курс доллара и евро растет как на мировом, так и на российском рынках. О причинах и последствиях этого явления 5-tv.ru рассказала экономист, кандидат наук Инна Литвиненко.

Курс валют меняется потому, что растет спрос на нефть и газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

«Страны стараются в кратчайший период выкупить все имеющиеся запасы нефти — именно для расчета за эти сделки нужна валюта», — пояснила Литвиненко.

Весь мир продолжает рассчитываться в евро и долларах — с Россией также расплачиваются в международных резервных валютах.

Вторая причина изменения курса — стремление бюджета РФ максимально перекрыть дефицит. Москве сейчас нужен более крепкие доллар и евро, нежели рубль, чтобы экспортная выручка от продажи нефти и газа дала максимальный эффект.

Также Литвиненко прокомментировала выгоду от закупки валют.

«Кто успел купить доллар и евро по выгодному курсу — молодцы. Кто сейчас успеет запрыгнуть в последний вагон <…> Найти доллары и евро в большом количестве будет сложно», - объяснила эксперт.

При этом экономист предостерегла: обменные пункты и банки ужесточают условия на фоне меняющегося курса, поэтому окно возможностей меньше с каждым днем.

Сейчас Россия и Иран ежедневно получают 150 миллионов долларов на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Это позитивная сторона, однако необходимо быть готовым к дальнейшей инфляции, которая уже захватила все страны мира. С ростом цены на нефть дорожает бензин и сопутствующая логистика.

Благодаря тому, что РФ — поставщик нефти, Москва может сдерживать инфляцию, в стране она пока незначительна, около двух-трех процентов. Кроме того, в целом по итогу года Россия выйдет на гораздо больший рост внутреннего валового продукта, чем по итогам 2025 года.

Ранее экономист Бархота рассказал, с чем связан обвал курса рубля.

Тема:
Война в Иране
