Скупать доллар и евро? Экономист рассказала о курсах валют на фоне войны в Иране
Из-за подорожания нефти страны стремятся выкупить все имеющиеся запасы ресурса.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Курс доллара и евро растет как на мировом, так и на российском рынках. О причинах и последствиях этого явления 5-tv.ru рассказала экономист, кандидат наук Инна Литвиненко.
Курс валют меняется потому, что растет спрос на нефть и газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
«Страны стараются в кратчайший период выкупить все имеющиеся запасы нефти — именно для расчета за эти сделки нужна валюта», — пояснила Литвиненко.
Весь мир продолжает рассчитываться в евро и долларах — с Россией также расплачиваются в международных резервных валютах.
Вторая причина изменения курса — стремление бюджета РФ максимально перекрыть дефицит. Москве сейчас нужен более крепкие доллар и евро, нежели рубль, чтобы экспортная выручка от продажи нефти и газа дала максимальный эффект.
Также Литвиненко прокомментировала выгоду от закупки валют.
«Кто успел купить доллар и евро по выгодному курсу — молодцы. Кто сейчас успеет запрыгнуть в последний вагон <…> Найти доллары и евро в большом количестве будет сложно», - объяснила эксперт.
При этом экономист предостерегла: обменные пункты и банки ужесточают условия на фоне меняющегося курса, поэтому окно возможностей меньше с каждым днем.
Сейчас Россия и Иран ежедневно получают 150 миллионов долларов на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Это позитивная сторона, однако необходимо быть готовым к дальнейшей инфляции, которая уже захватила все страны мира. С ростом цены на нефть дорожает бензин и сопутствующая логистика.
Благодаря тому, что РФ — поставщик нефти, Москва может сдерживать инфляцию, в стране она пока незначительна, около двух-трех процентов. Кроме того, в целом по итогу года Россия выйдет на гораздо больший рост внутреннего валового продукта, чем по итогам 2025 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
42%
Нашли ошибку?