«Был единственный шанс»: партнер Лерчек — о препятствиях в получении ей помощи

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 74 0

Сотрудники правоохранительных органов якобы не позволили своевременно доставить девушку в больницу.

Партнер Лерчек: полиция препятствовала блогеру в получении медпомощи

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини заявил, что его возлюбленную не выпускали на лечение онкологии в больницу. Соответствующие кадры из отдела полиции мужчина опубликовал в соцсети.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов не позволили своевременно доставить Чекалину в больницу, несмотря на тяжелое состояние.

Сквиччиарини рассказал, что находился рядом с Чекалиной в тот момент. Он отметил, что видел ее состояние и переживал из-за того, что драгоценное время, необходимое для лечения, было упущено.

«Я был рядом, я видел ее глаза, я чувствовал ее боль, когда драгоценные минуты жизни таяли впустую…. Адвокаты делали все возможное. <…> Мы просили всего лишь разрешить ей просто попасть к врачу. Это был наш единственный шанс. Шанс, который мог переломить ход тяжелой болезни, обнаружить рак!» — написал Луис.

Валерия Чекалина проходит лечение от онкологического заболевания. Ранее, как писал 5-tv.ru, она обратилась в Следственный комитет с жалобой. В заявлении она отметила, что на этапе расследования ей препятствовали в получении медицинской помощи, в том числе ограничивая доступ врачей во время домашнего ареста.

У Чекалиной выявили рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами, затронувшими кости, позвоночник, легкие и другие органы. О тяжелом диагнозе блогера сообщила ее подруга Алина Акилова. Она уточняла, что болезнь находится в запущенной стадии. Также женщина заявила, что из-за ограничений и судебных процедур блогер не всегда могла вовремя пройти необходимые обследования.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:47
Успел только назвать номер мамы: в Самаре погиб восьмилетний мальчик
15:40
Такер Карлсон пожелал Европе удачи в победе над Россией и посмеялся
15:40
Собянин: развитие пищевой отрасли является одним из приоритетов Москвы
15:37
Живые эффекты: у Лолиты вышел новый клип «Красная шапочка»
15:32
В Солнечногорске пожар на строительном рынке охватил 4,5 тысячи «квадратов»
15:25
Альфа-звезды едут «флексить»: тур «ТопФеста» охватит 15 городов России

Сейчас читают

«Все в процессе»: что готовят публике «Иванушки International»
Призрачно все: звезды на концерте к 100-летию Александра Зацепина «Про100 Зацепин»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
День весеннего равноденствия: как привлечь удачу и деньги, что нельзя делать 20 марта

Интересные материалы

День весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео