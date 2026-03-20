Партнер Лерчек: полиция препятствовала блогеру в получении медпомощи

Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини заявил, что его возлюбленную не выпускали на лечение онкологии в больницу. Соответствующие кадры из отдела полиции мужчина опубликовал в соцсети.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов не позволили своевременно доставить Чекалину в больницу, несмотря на тяжелое состояние.

Сквиччиарини рассказал, что находился рядом с Чекалиной в тот момент. Он отметил, что видел ее состояние и переживал из-за того, что драгоценное время, необходимое для лечения, было упущено.

«Я был рядом, я видел ее глаза, я чувствовал ее боль, когда драгоценные минуты жизни таяли впустую…. Адвокаты делали все возможное. <…> Мы просили всего лишь разрешить ей просто попасть к врачу. Это был наш единственный шанс. Шанс, который мог переломить ход тяжелой болезни, обнаружить рак!» — написал Луис.

Валерия Чекалина проходит лечение от онкологического заболевания. Ранее, как писал 5-tv.ru, она обратилась в Следственный комитет с жалобой. В заявлении она отметила, что на этапе расследования ей препятствовали в получении медицинской помощи, в том числе ограничивая доступ врачей во время домашнего ареста.

У Чекалиной выявили рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами, затронувшими кости, позвоночник, легкие и другие органы. О тяжелом диагнозе блогера сообщила ее подруга Алина Акилова. Она уточняла, что болезнь находится в запущенной стадии. Также женщина заявила, что из-за ограничений и судебных процедур блогер не всегда могла вовремя пройти необходимые обследования.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ