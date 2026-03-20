Лерчек подала в СК жалобу на следствие

|
Дарья Орлова
Блогер утверждает, что из-за ограничений на лечение ее диагноз обнаружили слишком поздно.

Почему блогер Лерчек подала жалобу в СК

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, обратилась в Следственный комитет с заявлением о проверке действий сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся ее уголовным делом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В документе говорится, что на этапе предварительного расследования следователи якобы препятствовали визитам медиков в период, когда блогер находилась под домашним арестом и нуждалась в медицинской помощи.

По словам Чекалиной, из-за этого заболевание не удалось выявить на ранней стадии. Позднее у нее диагностировали рак желудка четвертой степени с обширными метастазами, в том числе в костной системе, позвоночнике, легких, черепе и оболочках мозга.

Кроме того, в заявлении отмечается, что получение разрешений на прохождение обследований могло зависеть от готовности дать признательные показания.

Чем болеет Лерчек

У Лерчек выявлено тяжелое онкологическое заболевание. О серьезных проблемах со здоровьем рассказала ее подруга Алина Акилова, опубликовав откровенный пост в социальных сетях.

По словам девушки, у Чекалиной диагностировали рак желудка на поздней стадии. Ситуацию осложняет распространение болезни — метастазы затронули, в частности, легкие, что делает лечение значительно более сложным.

Акилова также подчеркнула, что своевременное обследование блогера могло быть затруднено. Она пояснила, что из-за действовавших ограничений и судебных процедур Чекалина не всегда могла посещать врачей и проходить необходимые диагностические процедуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.84
1.71 96.92
2.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

