В ЦБ призвали внести все банки России в «белые списки»

Мария Гоманюк
Сложившееся ситуация противоречит принципам честной конкуренции.

Почему Центробанк призвал внести все банки в белые списки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Набиуллина: внесение только трех банков в «белые списки» нарушает конкуренцию

Центробанк России считает необходимым расширить перечень финансовых организаций, входящих в так называемые «белые списки» российского интернета, и включить туда все лицензированные банки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

По оценке Центробанка, текущая ситуация создает неравные условия на рынке. Набиуллина отметила, что ограниченный доступ к списку дает отдельным банкам значительное конкурентное преимущество, что противоречит принципам честной конкуренции. К тому же она отметила, что этот вопрос рассматривается как серьезная проблема и обсуждается с профильными ведомствами, в том числе Минцифры России.

В данный момент в «белый список» включены три кредитные организации — Альфа-Банк, ВТБ и Промсвязьбанк. Этот перечень формируется Минцифры и предназначен для обеспечения доступа к ключевым цифровым сервисам даже при ограничении интернета.

Необходимость таких решений связана с участившимися перебоями в работе мобильного интернета в России. Ограничения затронули не только регионы, но и крупнейшие города страны. Власти объяснили это мерами безопасности на фоне усложнения методов атак со стороны киевского режима.

Механизм «белых списков» разрабатывается с 2025 года при участии крупнейших операторов связи. Он предполагает сохранение доступа к социально значимым онлайн-сервисам даже в условиях ограничений. В данный момент в перечень входит более 70 сайтов и приложений.

Ранее 5-tv.ru писал, какие сервисы попали в «белый список» Минцифры.

Последние новости

18:53
«Мне тут больные не нужны»: Дайнеко высказалась об отношениях бывшего мужа с дочерью
18:50
«Он мемный»: сценарист Золотарев о феномене Чака Норриса
18:35
Храм Гроба Господня в Иерусалиме впервые прекратил богослужение
18:31
«Пренебрежение и неуважение»: лидеры ЕС теряют терпение из-за Зеленского
18:23
Семейная тайна: родные Чака Норриса скрывают обстоятельства его смерти
18:20
Путин наградил Ситтель орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Сейчас читают

От нищеты в Оклахоме до вершин Голливуда: тяжелая судьба Чака Норриса
Стало плохо после тренировки: Чак Норрис умер вчера после госпитализации
«Все в процессе»: что готовят публике «Иванушки International»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео