В ЦБ призвали внести все банки России в «белые списки»

Набиуллина: внесение только трех банков в «белые списки» нарушает конкуренцию

Центробанк России считает необходимым расширить перечень финансовых организаций, входящих в так называемые «белые списки» российского интернета, и включить туда все лицензированные банки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

По оценке Центробанка, текущая ситуация создает неравные условия на рынке. Набиуллина отметила, что ограниченный доступ к списку дает отдельным банкам значительное конкурентное преимущество, что противоречит принципам честной конкуренции. К тому же она отметила, что этот вопрос рассматривается как серьезная проблема и обсуждается с профильными ведомствами, в том числе Минцифры России.

В данный момент в «белый список» включены три кредитные организации — Альфа-Банк, ВТБ и Промсвязьбанк. Этот перечень формируется Минцифры и предназначен для обеспечения доступа к ключевым цифровым сервисам даже при ограничении интернета.

Необходимость таких решений связана с участившимися перебоями в работе мобильного интернета в России. Ограничения затронули не только регионы, но и крупнейшие города страны. Власти объяснили это мерами безопасности на фоне усложнения методов атак со стороны киевского режима.

Механизм «белых списков» разрабатывается с 2025 года при участии крупнейших операторов связи. Он предполагает сохранение доступа к социально значимым онлайн-сервисам даже в условиях ограничений. В данный момент в перечень входит более 70 сайтов и приложений.

