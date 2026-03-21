«Отпевальная мафия»: в петербургском крематории разгорелся громкий скандал

В Петербурге громкий скандал разгорается там, где все ожидают тишину и спокойствие. На территории единственного в городе крематория свой бизнес развернула так называемая «отпевальная мафия». Группа священников при поддержке крепких молодых людей фактически выбивала деньги из родственников умерших, а других представителей РПЦ просто не пускала. Собственное расследование провел корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Этот конфликт разворачивался на глазах у убитых горем родственников.

— Я приписан к своему храму, я имею право приходить и отпевать где угодно тоже, если меня пригласили на кладбище.

— Не надо трогать отца Иоанна, зачем вы трогаете его. Недоброжелательно.

Семье прямо заявили — посторонний служитель отпевать усопшего не может. Показали бумаги, подписанные епархией, настаивали оплатить добровольное пожертвование. За разговором наблюдали спортивные мужчины, буквально закрепленные за местными священниками.

«Просто к посетителям крематория подходили, где у нас зона ожидания, ему тут же предлагают провести обряд прощания церковный, вне зависимости, не спрашивая ни о его убеждениях, ни о его религии, ни о чем, естественно», — рассказал начальник управления крематория Александр Турбович.

Сторонним священникам блокировали вход в залы, охрана крематория вызывала полицию. Сейчас на двух кабинетах новые замки. Крематорий в одностороннем порядке расторг договор с арендаторами — Парголовским приходом РПЦ.

«Подходим к помещению, которое было в аренде у Парголовской епархии, именно гражданина Нефедова. Были вынуждены организовать дополнительный пост охранной организации», — пояснил Александр Турбович.

Посторонние крепкие молодые люди гуляют по служебным коридорам. Дама в черном без разрешения переписывает бирки покойных с гробов до прощания и заполняет, видимо, заранее подготовленные свидетельства о совершении чина отпевания священниками-арендаторами.

— А зачем вы трогаете вещи, не принадлежащие вам?

— А вы кто?

— А вы не сотрудник крематория.

— Сотрудник.

— Нет, никак вы не относитесь, вы арендаторы. Вы не можете трогать документы».

Рекомендуемый размер пожертвования на самом деле очень даже фиксированный — восемь с половиной тысяч рублей. Здесь можно подсчитать доходы при такой тотальной монополии. В день проходит 60–70 прощаний. Получается 500 тысяч рублей ежедневно и примерно 15 миллионов рублей в месяц.

Ни Илью Нефедова, главу ритуального благочиния и настоятеля прихода, ни Ивана Марченко — священника с тех пор в крематории не видели. Всплывают все новые факты нарушений. Вероника хоронила бабушку-блокадницу. Удивили и сумма, и время отпевания.

«Наверное, минут 15, потом прощание уже было. Странным показалась уже, наверное, потом фиксированная ставка за отпевание. Я уже позже узнала, оказывается, что это добровольное пожертвование», — поделилась Вероника Колдина.

«Священники, которые работают при крематории, делают процедуру отпевания достаточно быстро и скомканно. Могут и песок на лицо насыпать покойному. И отпевают они шесть-восемь минут», — отметил эксперт похоронного дела Петр Федоров.

Администрация крематория устанавливает личности всех тех, кто, по их мнению, пытался вернуть криминальные законы 1990-х в их учреждении. Подготовили записи с камер, детально расписали, кто и когда проходил в служебные помещения.

«Мы говорим не о служении, мы говорим о ремесленничестве в таком случае и процессе зарабатывания денег», — заявил Александр Турбович.

Крематорий обратился в Петербургскую епархию. После интереса к теме «Известий» и нескольких запросов в епархию Илью Нефедова отстранили от правления ритуальным благочинием.

«Правящим архиереем будет назначен новый руководитель ритуального благочиния. Будут приложены все усилия, чтобы отпевание проходило в мире и уважении, а родственники почивших были спокойны за то, что прощание с их близкими и любимыми людьми совершено на должном уровне с соблюдением всех правил и канонов», — сообщили в епархии.

Возможно, команда нового архиерея вновь договорится об аренде с крематорием, если наладят отношения со сторонними служителями, проводящими обряды, и конфликтов не будет. Пока же помещения остаются закрытыми, а все священники, независимо — приглашали их родственники усопших или поставила епархия, приходят на прощание на общих основаниях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.