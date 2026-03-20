Могилки рядом: в Звенигороде похоронили утонувших в Москве-реке подростков

Лилия Килячкова
Места захоронения утопают в цветах и плюшевых игрушках.

В Звенигороде троих подростков, утонувших в Москве-реке, похоронили рядом. Об этом сообщило издание StarHit.ru.

Могилы детей утопают в цветах и плюшевых игрушках. Вокруг них — венки с траурными лентами от родных, друзей, одноклассников и даже сотрудников МВД, которые также принимали участие в поисках детей. Организацией похорон занималась администрация города.

Трое подростков — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков — пропали вечером 7 марта. Дети ушли гулять в микрорайоне Восточный и перестали выходить на связь. В последний раз их видели идущими в сторону Москвы-реки.

На берегу спасатели обнаружили шапку одного из мальчиков и следы на льду, указывающие, что дети пытались выбраться. Поиски вели в круглосуточном режиме сотни спасателей, водолазов и волонтеров.

Водолазы обнаружили тело одного из мальчиков 11 марта примерно в 800 метрах от места предполагаемого провала. Затем 13 марта нашли второго подростка — его унесло на семь километров вниз по течению.

Поиски девочки продолжались дольше всех. Ее тело нашли только 17 марта. Ее обнаружили в полутора километрах от места трагедии, у плотины.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, жители Звенигорода скорбят по утонувшим в реке подросткам. Люди выражают соболезнования семьям погибших в социальных сетях и при личных встречах. Жительница города по имени Анна поделилась в беседе с журналистами, что до последнего момента была слабая надежда на чудо.

18:53
«Мне тут больные не нужны»: Дайнеко высказалась об отношениях бывшего мужа с дочерью
18:50
«Он мемный»: сценарист Золотарев о феномене Чака Норриса
18:35
Храм Гроба Господня в Иерусалиме впервые прекратил богослужение
18:31
«Пренебрежение и неуважение»: лидеры ЕС теряют терпение из-за Зеленского
18:23
Семейная тайна: родные Чака Норриса скрывают обстоятельства его смерти
18:20
Путин наградил Ситтель орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Сейчас читают

От нищеты в Оклахоме до вершин Голливуда: тяжелая судьба Чака Норриса
Стало плохо после тренировки: Чак Норрис умер вчера после госпитализации
«Все в процессе»: что готовят публике «Иванушки International»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео