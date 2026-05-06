Метан из-подо льда: ученые нашли новую причину ускорения глобального потепления

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Процессы в Арктике оказались куда активнее, чем предполагали исследователи.

Что ускоряет процесс глобального потепления факторы

Фото: www.globallookpress.com/Dennis Fast

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глобальное потепление идет быстрее из-за массовых выбросов метана в Арктике

Ученые зафиксировали неожиданный источник выбросов парниковых газов в Арктике, который может усиливать глобальное потепление быстрее, чем считалось ранее. Речь идет о газах, поднимающихся из глубин под ледяным щитом Гренландии — одного из ключевых регионов, влияющих на климат планеты.

Исследование показало, что под толщей льда происходят активные выбросы из геологических слоев. Специалисты пришли к выводу, что основным компонентом этих выбросов, вероятнее всего, является метан. Газ поднимается вверх через трещины в горных породах, что свидетельствует о гораздо более интенсивных процессах в Арктике, чем предполагалось ранее.

Гренландия — крупнейший остров Земли — почти полностью скрыта под ледяным покровом. Однако под этим массивом льда ученые обнаружили зоны скопления газа и разломы, через которые он выходит на поверхность. Такие выбросы могут быть связаны как с разложением органических веществ, так и с химическими реакциями, происходящими глубоко в недрах.

Особое внимание исследователей привлек метан, поскольку он считается одним из самых мощных парниковых газов. В природных условиях он часто находится в виде газогидратов — соединений, напоминающих лед, внутри которых заключен газ. При изменении температуры или давления такие структуры разрушаются, высвобождая метан в атмосферу. При этом выбросы происходят не только в океанах и зонах вечной мерзлоты, но и под ледниками, что делает ситуацию более масштабной.

Арктический регион играет ключевую роль в формировании глобального климата. Рост концентрации метана усиливает парниковый эффект, что приводит к ускорению потепления. Это, в свою очередь, отражается на погодных условиях: в одних регионах учащаются засухи, в других увеличивается количество осадков. Нарушение привычных климатических циклов уже представляет угрозу для сельского хозяйства и продовольственной стабильности.

Ученые отмечают, что ситуация усугубляется эффектом замкнутого круга. Таяние ледников способствует увеличению выбросов метана, а сам газ, усиливая парниковый эффект, ускоряет дальнейшее таяние. По мнению экспертов, эти процессы указывают на масштабные изменения в природной системе Земли и требуют более пристального внимания со стороны научного сообщества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:04
Нейросетевые фрукты сделали хит: Jony с песней «Камин» обошел Тейлор Свифт
20:00
Свет против сахара: ученые нашли неожиданный способ помочь диабетикам
19:51
«То был чудесный день!» — Катерина Шпица родила второго ребенка
19:45
Посольство России назвало запрет ФРГ на символику Победы 8–9 мая циничным
19:35
Подвиги москвичей: экскурсоводы рассказали о жизни столицы в годы войны
19:30
Метан из-подо льда: ученые нашли новую причину ускорения глобального потепления

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Кровавая тайна: девушка рассказала, почему не общается с отцом-мафиози
Мир магии в наушниках: анонсирован новый проект о Гарри Поттере
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео