В Петербурге арестовали подростка, подозреваемого в убийстве сверстника

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве своего сверстника. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в Telegram-канале.

«Пушкинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего», — говорится в публикации пресс-службы.

Уточняется, что подросток просил смягчить наказание на домашний арест, однако суд не удовлетворил просьбу.

О трагедии стало известно 19 марта. В городе Пушкин под Петербургом зарезали 17-летнего парня. Молодой человек не выходил на связь с 16 марта — парня с ножевыми ранениями нашли рядом со станцией местной железной дороги. Подзреваемого в убийстве подростка поймали неподалеку.

По предварительным данным, конфликт между молодыми людьми произошел из-за девушки. Ревнивец ударил соперника ножом, тот вскоре умер от полученной раны. Когда преступник понял, что натворил, он частично закопал труп, чтобы скрыть содеянное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывшая девушка убитого под Петербургом подростка попала в реанимацию. Правоохранители рассматривают девушку как возможного инициатора преступления.

