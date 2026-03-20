Самолет с премьер-министром Чехии развернули в небе из-за сообщения о теракте

Премьер-министр Чехии Бабиш экстренно вернулся в Прагу из-за угрозы теракта

Самолет с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем экстренно вернулся в Прагу сразу после взлета из-за сообщения о возможном теракте в стране. Об этом сообщает портал Denik N.

Глава чешского правительства направлялся в Будапешт, где у него были запланированы дебаты с венгерскими журналистами. Однако из-за информации об угрозе безопасности в городе Пардубице он вернулся в чешскую столицу.

Сразу после возвращения премьер-министр созвал Совет государственной безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жительница Праги сдала в полицию боевую противотанковую ракету, найденную в доме сына, воспользовавшись оружейной амнистией. Она обнаружила ракету во время уборки и решила передать ее властям. Полицейские вызвали сапера и временно эвакуировали здание. С начала амнистии жители Праги уже сдали 83 единицы оружия и более трех тысяч патронов. Во время предыдущей амнистии в 2021 году один из жителей сообщил о наличии розового танка Т-34/85.

Еще больше новостей – у Пятого канала в мессенджере MAX.