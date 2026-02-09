Достала из сумки: жительница Праги принесла в полицию противотанковую ракету

Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 58 0

Она наткнулась на боеприпас при уборке.

Жительница Праги нашла в доме сына противотанковую ракету

Фото: www.globallookpress.com/Deng Yaomin

Жительница Праги нашла в доме сына противотанковую ракету

Жительница Праги воспользовалась действующей в Чехии оружейной амнистией и принесла в полицейский участок района Лготка боевую противотанковую ракету, найденную в доме своего сына. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Как уточняется, находка вызвала удивление у сотрудников полиции: женщина достала ракету прямо из хозяйственной сумки. Она пояснила, что наткнулась на боеприпас при уборке в доме сына и решила сдать его властям.

По информации телеканала, после этого полицейские вызвали сапера, а сами вместе с посетителями временно покинули здание участка.

Пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбанский сообщил, что с начала амнистии жители столицы уже добровольно сдали 83 единицы оружия, 20 единиц боеприпасов и более трех тысяч патронов.

Также напоминается, что во время предыдущей оружейной амнистии в 2021 году житель восточной части Чехии сообщил в полицию, что у него есть розовый танк T 34/85 и самоходная артиллерийская установка SD-100. 

Как ранее писал 5-tv.ru, депутат из Ленинградской области Игорь Печура лишился ног после взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

